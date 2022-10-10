На Ровенщине слышны взрывы, работает ПВО
Понедельник, 10 октября 2022, 11:23
Жителей Ровенской области утром 10 сентября слышат взрывы – работает ПВО.
Источник: мэр Ровно Александр Третьяк в Telegram
Прямая речь: "Ровенская область. Взрывы. Работает ПВО".
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Детали: Продолжается воздушная тревога не территории всей Украины.
Что этому предшествовало:
- Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что 10 октября за несколько часов российский агрессор выпустил по Украине 75 ракет, 41 сбита ПВО.
- Утром 10 октября россияне нанесли ракетные удары по ряду регионов Украины. В центре столицы прогремели взрывы.
- Взрывы были слышны в Хмельницком и Житомире. В Днепре и Львове утром также прозвучали взрывы.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на утренний обстрел нескольких регионов Украины и призвал украинцев оставаться в укрытиях.
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