Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

На Ровенщине слышны взрывы, работает ПВО

"Украинская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 11:23

Жителей Ровенской области утром 10 сентября слышат взрывы – работает ПВО.

Источник: мэр Ровно Александр Третьяк в Telegram

Прямая речь: "Ровенская область. Взрывы. Работает ПВО". 

Детали: Продолжается воздушная тревога не территории всей Украины.

Что этому предшествовало:

  • Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что 10 октября за несколько часов российский агрессор выпустил по Украине 75 ракет, 41 сбита ПВО.
  • Утром 10 октября россияне нанесли ракетные удары по ряду регионов Украины. В центре столицы прогремели взрывы.
  • Взрывы были слышны в Хмельницком и Житомире. В Днепре и Львове утром также прозвучали взрывы.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на утренний обстрел нескольких регионов Украины и призвал украинцев оставаться в укрытиях.

Темы: Ровенская областьвойнавзрыв
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Байден пообещал Украине передовые системы ПВО

Автобусы и грузовики из оккупированного Крыма в Россию перевозят паромом – СМИ

видеоЖурналист УП Ткач заявил о препятствовании его профессиональной деятельности

картаЗалужный показал схему утренних ударов врага по Украине

Байден: Ракетные удары продемонстрировали жестокость незаконной войны Путина против Украины

Кулеба: После ракетных ударов никто из западных партнеров не предлагал переговоры с РФ

Все новости...
Ровенская область
В Сарнах разоблачили россиянку, которая сливала движение украинских военных
Россияне ударили 4 ракетами по Сарнам на Ровенщине
Пятый энергоблок Ровенской АЭС хотят построить до 2032 года
Последние новости
01:46
Украина разработала новое соглашение о безопасности со стороны Запада – СМИ
00:51
"Россия в очередной раз доказала, что является террористическим государством" – Кислица
00:20
На Сумщине электроснабжение восстановлено в двух районах – ОВА
23:55
Полиция усиливает уличное патрулирование Киевщины вечером и ночью
23:49
Киевляне вечером "прикрутили" потребление электроэнергии на четверть – Укрэнерго
23:47
Лукашенко решил, что органы госбезопасности должны подчиняться только ему
23:25
"Эта баклажка с водой – ценнее всех моих вещей": как украинцев эвакуировали из опасных регионов
23:19
Байден пообещал Украине передовые системы ПВО
23:14
Глава Евросовета: ракетные удары РФ свидетельствуют о растущем отчаянии Кремля
23:06
Экономические новости 10 октября: веерные отключения из-за ударов РФ, Украина прекращает экспорт электроэнергии
Все новости...