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На Ровенщине слышны взрывы, работает ПВО

"Украинская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 11:23

Жителей Ровенской области утром 10 сентября слышат взрывы – работает ПВО.

Источник: мэр Ровно Александр Третьяк в Telegram

Прямая речь: "Ровенская область. Взрывы. Работает ПВО". 

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Детали: Продолжается воздушная тревога не территории всей Украины.

Что этому предшествовало:

  • Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что 10 октября за несколько часов российский агрессор выпустил по Украине 75 ракет, 41 сбита ПВО.
  • Утром 10 октября россияне нанесли ракетные удары по ряду регионов Украины. В центре столицы прогремели взрывы.
  • Взрывы были слышны в Хмельницком и Житомире. В Днепре и Львове утром также прозвучали взрывы.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на утренний обстрел нескольких регионов Украины и призвал украинцев оставаться в укрытиях.

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Темы: Ровенская областьвойнавзрыв
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