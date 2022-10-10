Прорывов границы или наступления на севере Украины нет – ОК "Север"

Прорывов государственной границы или наступательных действий России или Беларуси на севере Украины нет, сообщает Оперативное командование "Север".

Источник: ОК "Север" в Facebook, глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Дословно ОК "Север": "Ситуация в Черниговской области по состоянию на сейчас полностью контролируемая. Прорывов или наступательных действий со стороны территории Беларуси и России не зафиксировано".

Прямая речь Чауса: "По состоянию на сейчас участок государственной границы Украины на территории области контролируется. Множество звонков и сообщений об "ожесточенных боях". Не разгоняйте панику. Если кто-то пойдет – встретим достойно".

Детали: В ОК "Север" отметили, что Силы Обороны продолжают выполнять свои обязанности и готовы к любому развитию событий.

В приграничье региона ситуация также под полным контролем ГПСУ, ВСУ и НГУ, изменений не претерпела.

В то же время защитники призывают жителей области оставаться в укрытиях, ведь угроза еще не миновала.

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