Прорывов границы или наступления на севере Украины нет – ОК "Север"
Прорывов государственной границы или наступательных действий России или Беларуси на севере Украины нет, сообщает Оперативное командование "Север".
Источник: ОК "Север" в Facebook, глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram
Дословно ОК "Север": "Ситуация в Черниговской области по состоянию на сейчас полностью контролируемая. Прорывов или наступательных действий со стороны территории Беларуси и России не зафиксировано".
Прямая речь Чауса: "По состоянию на сейчас участок государственной границы Украины на территории области контролируется. Множество звонков и сообщений об "ожесточенных боях". Не разгоняйте панику. Если кто-то пойдет – встретим достойно".
Детали: В ОК "Север" отметили, что Силы Обороны продолжают выполнять свои обязанности и готовы к любому развитию событий.
В приграничье региона ситуация также под полным контролем ГПСУ, ВСУ и НГУ, изменений не претерпела.
В то же время защитники призывают жителей области оставаться в укрытиях, ведь угроза еще не миновала.
Предыстория:
- Утром 10 октября в центре столицы прогремели несколько взрывов, есть погибшие и раненые. Движение метро по красной ветке приостановили.
- Взрывы также раздаются в других городах Украины: в Днепре, Хмельницком, Житомире, Львове.
- По всей территории Украины с самого утра 10 октября продолжается воздушная тревога. Россияне уже нанесли удары по ряду городов в ряде областей.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что 10 октября за несколько часов российский агрессор выпустил по Украине 75 ракет, 41 из них сбита ПВО.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.