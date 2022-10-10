Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Прорывов границы или наступления на севере Украины нет – ОК "Север"

Ирина БалачукПонедельник, 10 октября 2022, 12:50

Прорывов государственной границы или наступательных действий России или Беларуси на севере Украины нет, сообщает Оперативное командование "Север".

Источник: ОК "Север" в Facebook, глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Дословно ОК "Север": "Ситуация в Черниговской области по состоянию на сейчас полностью контролируемая. Прорывов или наступательных действий со стороны территории Беларуси и России не зафиксировано".

Прямая речь Чауса: "По состоянию на сейчас участок государственной границы Украины на территории области контролируется. Множество звонков и сообщений об "ожесточенных боях". Не разгоняйте панику. Если кто-то пойдет – встретим достойно".

Детали: В ОК "Север" отметили, что Силы Обороны продолжают выполнять свои обязанности и готовы к любому развитию событий.

В приграничье региона ситуация также под полным контролем ГПСУ, ВСУ и НГУ, изменений не претерпела.

В то же время защитники призывают жителей области оставаться в укрытиях, ведь угроза еще не миновала.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: Черниговская областьграницавойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Байден пообещал Украине передовые системы ПВО

Автобусы и грузовики из оккупированного Крыма в Россию перевозят паромом – СМИ

видеоЖурналист УП Ткач заявил о препятствовании его профессиональной деятельности

картаЗалужный показал схему утренних ударов врага по Украине

Байден: Ракетные удары продемонстрировали жестокость незаконной войны Путина против Украины

Кулеба: После ракетных ударов никто из западных партнеров не предлагал переговоры с РФ

Все новости...
Черниговская область
Оккупанты обстреляли Черниговскую область, на Херсонщине идут активные бои - ОВА
На Черниговщине на мине подорвалось авто с четырьмя мужчинами
На северной границе Украины за час зафиксировали более 50 взрывов – ОК "Север"
Последние новости
02:58
Из-за массированного обстрела Украины Трасс потребует созвать лидеров НАТО
02:11
ВСУ ударили по вражеским ПВО и уничтожили более 170 захватчиков – ОК "Юг"
01:46
Украина разработала новое соглашение о безопасности со стороны Запада – СМИ
00:51
"Россия в очередной раз доказала, что является террористическим государством" – Кислица
00:20
На Сумщине электроснабжение восстановлено в двух районах – ОВА
23:55
Полиция усиливает уличное патрулирование Киевщины вечером и ночью
23:49
Киевляне вечером "прикрутили" потребление электроэнергии на четверть – Укрэнерго
23:47
Лукашенко решил, что органы госбезопасности должны подчиняться только ему
23:25
"Эта баклажка с водой – ценнее всех моих вещей": как украинцев эвакуировали из опасных регионов
23:19
Байден пообещал Украине передовые системы ПВО
Все новости...