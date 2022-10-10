Медведев анонсировал новые массированные удары по Украине
Понедельник, 10 октября 2022, 14:36
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готовит новые массированные удары по мирных городах Украины.
Источник: Медведев в Telegram, комментируя ракетные удары по Украине 10 октября
Прямая речь Медведева: "Первый эпизод сыгран. Будут и другие".
Детали: Медведев снова повторил нарративы Кремля о том, что в Украине якобы "нацистский политический режим", и он "будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России".
"Поэтому, помимо защиты наших людей и охраны границ страны, целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", – заявил Медведев.
Предыстория:
- Утром 10 октября в центре столицы прогремели несколько взрывов, есть погибшие и раненые. Движение метро по красной ветке приостановили.
- Взрывы также раздаются в других городах Украины: в Днепре, Хмельницком, Житомире, Львове.
- По всей территории Украины с самого утра 10 октября продолжается воздушная тревога. Россияне уже нанесли удары по ряду городов в ряде областей.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что 10 октября за несколько часов российский агрессор выпустил по Украине 75 ракет, 41 из них сбита ПВО.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.
- Оперативное командование "Север" сообщило, что прорывов государственной границы или наступательных действий России или Беларуси на севере Украины нет.