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Медведев анонсировал новые массированные удары по Украине

Ирина БалачукПонедельник, 10 октября 2022, 14:36
Дмитрий Медведев. Фото РИА Новости

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готовит новые массированные удары по мирных городах Украины.

Источник: Медведев в Telegram, комментируя ракетные удары по Украине 10 октября

Прямая речь Медведева: "Первый эпизод сыгран. Будут и другие".  

Детали: Медведев снова повторил нарративы Кремля о том, что в Украине якобы "нацистский политический режим", и он "будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России".

"Поэтому, помимо защиты наших людей и охраны границ страны, целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", – заявил Медведев.

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Темы: РосcияМедведевУкраинавойна
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