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У КМДА повідомили, як у Києві відключатимуть світло, і дали поради мешканцям

Ірина БалачукПонеділок, 10 жовтня 2022, 15:57
Фото рixabay.com

У Києві та області будуть вводити графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у зв’язку з тим, що російські загарбники пошкодили об’єкти критичної інфраструктури столиці та області. 

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram та речник заступника мера Петра Пантелєєва Юлія Грамотна у коментарі "Українській правді", ДТЕК Київські електромережі у Facebook

Пряма мова Кличка: "Буде частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області. Енергетики разом з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми".

Деталі: Як пояснила УП Юлія Грамотна, графік аварійних відключень не публікують з міркувань безпеки.

За її словами, певні об’єкти будуть відключати для забезпечення балансу енергосистеми. За цим слідкують спеціальні диспетчери.

За необхідності відключатимуть світло промисловим об’єктам, які споживають багато електроенергії, можливі відключення житлового сектору.

ДТЕК "Київські електромережі" у свою чергу повідомляє, що відключення необхідні для збереження цілісності енергосистеми, але очікується, що тривалість відключень буде близько 2-х годин.

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Водночас у КМДА порадили дослухатися до поради Офісу президента і самостійно знизити електроспоживання увечері 10 жовтня.

Зокрема, радять відключити прилади, які споживають багато електроенергії, наприклад, бойлери та електрообігрівачі.

А також зробити запас питної води і продуктів харчування. У КМДА радять зарядити телефони, підготувати павербанки і ліхтарики.

Не планують відключати об’єкти критичної інфраструктури – такі як метрополітен, водоканал, лікарні.

"Просимо людей зберігати спокій, всі відповідні служби працюють. Вони роблять усе можливе, щоб мінімізувати і ліквідувати наслідки російських ударів", – підсумувала Грамотна.  

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Теми: Київенергетикаелектроенергіявійна
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