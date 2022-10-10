У КМДА повідомили, як у Києві відключатимуть світло, і дали поради мешканцям
У Києві та області будуть вводити графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у зв’язку з тим, що російські загарбники пошкодили об’єкти критичної інфраструктури столиці та області.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram та речник заступника мера Петра Пантелєєва Юлія Грамотна у коментарі "Українській правді", ДТЕК Київські електромережі у Facebook
Пряма мова Кличка: "Буде частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області. Енергетики разом з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми".
Деталі: Як пояснила УП Юлія Грамотна, графік аварійних відключень не публікують з міркувань безпеки.
За її словами, певні об’єкти будуть відключати для забезпечення балансу енергосистеми. За цим слідкують спеціальні диспетчери.
За необхідності відключатимуть світло промисловим об’єктам, які споживають багато електроенергії, можливі відключення житлового сектору.
ДТЕК "Київські електромережі" у свою чергу повідомляє, що відключення необхідні для збереження цілісності енергосистеми, але очікується, що тривалість відключень буде близько 2-х годин.
Водночас у КМДА порадили дослухатися до поради Офісу президента і самостійно знизити електроспоживання увечері 10 жовтня.
Зокрема, радять відключити прилади, які споживають багато електроенергії, наприклад, бойлери та електрообігрівачі.
А також зробити запас питної води і продуктів харчування. У КМДА радять зарядити телефони, підготувати павербанки і ліхтарики.
Не планують відключати об’єкти критичної інфраструктури – такі як метрополітен, водоканал, лікарні.
"Просимо людей зберігати спокій, всі відповідні служби працюють. Вони роблять усе можливе, щоб мінімізувати і ліквідувати наслідки російських ударів", – підсумувала Грамотна.
Передісторія:
- Вранці 10 жовтня у центрі столиці пролунали кілька вибухів, є загиблі та поранені. Рух метро червоною гілкою призупинили.
- Вибухи також лунають в інших містах України: у Дніпрі, Хмельницькому, Житомирі, Львові.
- По всій території України від самого ранку 10 жовтня триває повітряна тривога. Росіяни вже завдали ударів по низці міст у низці областей.
- Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що 10 жовтня за декілька годин російський агресор випустив по Україні 75 ракет, 41 з них збила ППО.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.
- Оперативне командування "Північ" повідомило, що проривів державного кордону чи наступальних дій Росії чи Білорусі на півночі України немає.