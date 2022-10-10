Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У КМДА повідомили, як у Києві відключатимуть світло, і дали поради мешканцям

Ірина БалачукПонеділок, 10 жовтня 2022, 15:57
У КМДА повідомили, як у Києві відключатимуть світло, і дали поради мешканцям
Фото рixabay.com

У Києві та області будуть вводити графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у зв’язку з тим, що російські загарбники пошкодили об’єкти критичної інфраструктури столиці та області. 

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram та речник заступника мера Петра Пантелєєва Юлія Грамотна у коментарі "Українській правді", ДТЕК Київські електромережі у Facebook

Пряма мова Кличка: "Буде частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області. Енергетики разом з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми".

Реклама:

Деталі: Як пояснила УП Юлія Грамотна, графік аварійних відключень не публікують з міркувань безпеки.

За її словами, певні об’єкти будуть відключати для забезпечення балансу енергосистеми. За цим слідкують спеціальні диспетчери.

За необхідності відключатимуть світло промисловим об’єктам, які споживають багато електроенергії, можливі відключення житлового сектору.

ВІДЕО ДНЯ

ДТЕК "Київські електромережі" у свою чергу повідомляє, що відключення необхідні для збереження цілісності енергосистеми, але очікується, що тривалість відключень буде близько 2-х годин.

Водночас у КМДА порадили дослухатися до поради Офісу президента і самостійно знизити електроспоживання увечері 10 жовтня.

Зокрема, радять відключити прилади, які споживають багато електроенергії, наприклад, бойлери та електрообігрівачі.

А також зробити запас питної води і продуктів харчування. У КМДА радять зарядити телефони, підготувати павербанки і ліхтарики.

Не планують відключати об’єкти критичної інфраструктури – такі як метрополітен, водоканал, лікарні.

"Просимо людей зберігати спокій, всі відповідні служби працюють. Вони роблять усе можливе, щоб мінімізувати і ліквідувати наслідки російських ударів", – підсумувала Грамотна.  

Передісторія: 

Теми: Київенергетикаелектроенергіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Київ
Повідомлення про замінування усіх шкіл Києва не підтвердилось
За чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів
У Києві введуть новий формат перепусток для пересування у комендантську годину
Останні новини
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
Усі новини...
Реклама: