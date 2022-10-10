В КГГА сообщили, как в Киеве будут отключать свет, и дали советы жителям

В Киеве и области будут вводить графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в связи с тем, что российские захватчики повредили объекты критической инфраструктуры столицы и области.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram и пресс-секретарь заместителя мэра Петра Пантелеева Юлия Грамотная в комментарии "Украинской правде", ДТЭК Киевские электросети в Facebook

Прямая речь Кличко: "Будет частично ограничено электроснабжение промышленным клиентам и части бытовых клиентов Киева и всей области. Энергетики вместе со спасательными службами делают все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы".

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Детали: Как пояснила УП Юлия Грамотная, график аварийных отключений не публикуют из соображений безопасности.

По ее словам, определенные объекты будут отключать для обеспечения баланса энергосистемы. За этим следят специальные диспетчеры.

При необходимости будут отключать свет промышленным объектам, которые потребляют много электроэнергии, возможны отключения жилого сектора.

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ДТЭК "Киевские электросети" в свою очередь сообщает, что отключения необходимы для сохранения целостности энергосистемы, но ожидается, что продолжительность отключений будет около 2-х часов.

В то же время в КГГА посоветовали прислушаться к совету Офиса президента и самостоятельно снизить электропотребление вечером 10 октября.

В частности, советуют отключить приборы, которые потребляют много электроэнергии, например, бойлеры и электрообогреватели.

А также сделать запас питьевой воды и продуктов питания. В КГГА советуют зарядить телефоны, подготовить павербанки и фонарики.

Не планируют отключать объекты критической инфраструктуры – такие как метрополитен, водоканал, больницы.

"Просим людей сохранять спокойствие, все соответствующие службы работают. Они делают все возможное, чтобы минимизировать и ликвидировать последствия российских ударов", – подытожила Грамотная.

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