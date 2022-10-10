Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В КГГА сообщили, как в Киеве будут отключать свет, и дали советы жителям

Ирина БалачукПонедельник, 10 октября 2022, 15:57
В КГГА сообщили, как в Киеве будут отключать свет, и дали советы жителям
Фото рixabay.com

В Киеве и области будут вводить графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в связи с тем, что российские захватчики повредили объекты критической инфраструктуры столицы и области.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram и пресс-секретарь заместителя мэра Петра Пантелеева Юлия Грамотная в комментарии "Украинской правде", ДТЭК Киевские электросети в Facebook

Прямая речь Кличко: "Будет частично ограничено электроснабжение промышленным клиентам и части бытовых клиентов Киева и всей области. Энергетики вместе со спасательными службами делают все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы".

Реклама:

Детали: Как пояснила УП Юлия Грамотная, график аварийных отключений не публикуют из соображений безопасности.

По ее словам, определенные объекты будут отключать для обеспечения баланса энергосистемы. За этим следят специальные диспетчеры.

При необходимости будут отключать свет промышленным объектам, которые потребляют много электроэнергии, возможны отключения жилого сектора.

ВИДЕО ДНЯ

ДТЭК "Киевские электросети" в свою очередь сообщает, что отключения необходимы для сохранения целостности энергосистемы, но ожидается, что продолжительность отключений будет около 2-х часов.

В то же время в КГГА посоветовали прислушаться к совету Офиса президента и самостоятельно снизить электропотребление вечером 10 октября.

В частности, советуют отключить приборы, которые потребляют много электроэнергии, например, бойлеры и электрообогреватели.

А также сделать запас питьевой воды и продуктов питания. В КГГА советуют зарядить телефоны, подготовить павербанки и фонарики.

Не планируют отключать объекты критической инфраструктуры – такие как метрополитен, водоканал, больницы.

"Просим людей сохранять спокойствие, все соответствующие службы работают. Они делают все возможное, чтобы минимизировать и ликвидировать последствия российских ударов", – подытожила Грамотная. 

Предыстория:

Темы: Киевэнергетикаэлектроэнергиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
Киев
На подступах к Киеву работает ПВО – КГВА
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
Последние новости
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
Все новости...
Реклама: