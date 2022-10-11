Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

КДБ Білорусі чекає переломного моменту у війні взимку

Ірина БалачукВівторок, 11 жовтня 2022, 12:23
Голова Комітету держбезпеки Іван Тертель. Фото sputnik.by

Голова Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель вважає, що переломним моментом у російській війні в Україні може стати період із листопада до лютого.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", Міноборони Білорусі в Telegram

Пряма мова Тертеля: "Якщо Російська Федерація якісно проведе мобілізацію, забезпечить своє угруповання технічними засобами і передовим озброєнням, то бойові дії вступлять у ключову фазу. За нашими оцінками, у період листопада цього року до лютого наступного буде переломний момент".

Деталі: Зі свого боку Міноборони Білорусі цитує заяву держсекретаря Радбезу РБ Олександра Вольфовича про те, що Україна нібито намагається завдати удару по Білорусі, а НАТО і європейські країни нібито "вже відкрито розглядають можливі варіанти агресії" проти РБ.  

Пряма мова Вольфовича: "У вищих ешелонах влади України також обговорюється можливість нанесення удару по Білорусі, насамперед використовуючи наших втікачів, які там перебувають: полк Калиновського, батальйон Литвина та інші незаконні збройні формування".

Деталі: При цьому міністр оборони Білорусі Віктор Хренін знову повторив наратив самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка про те, що завдання регіонального угруповання військ нібито "суто оборонні". А всі заходи, що проводяться зараз, нібито спрямовані на "адекватне реагування на дії поблизу білоруських кордонів". 

Що було раніше: 30 вересня керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна повернеться в окупований Крим – це відбудеться зі зброєю і досить скоро.

ВІДЕО ДНЯ

За його прогнозом, взимку війна значною мірою стихне, але після зими почнеться завершення цього конфлікту виходом на першому етапі на адмінкордони станом на 1991 рік.  

Буданов вважає, що звільнення Криму буде "не влітку, а до кінця весни, можливо, трохи раніше".

Передісторія: 

Теми: Білорусьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіянам приготуватися: у Гаазі судять головного пропагандиста за геноцид у Руанді

На Київщині дефіцит потужності: ДТЕК відключить більше клієнтів від електрики

Росія за два дні підірвала близько третини енергетичної інфраструктури України

фотоРосіяни звели дві свіжі понтонні переправи на Херсонщині – знімки супутника

У Росії закінчуються ресурси, Україна розвертає хід війни – глава спецслужби Британії

відеоЗнахідки жахають: у деокупованому Святогірську та Лимані ексгумували 78 тіл, серед них немовля

Усі новини...
Білорусь
Білорусь проведе перевірку Збройних сил
Тихановська запропонувала Зеленському встановити дипвідносини з перехідним урядом Білорусі
Росія масово завозить до Білорусі "шахеди", а вивозить техніку і боєприпаси - ГУР
Останні новини
02:55
Очільник МАГАТЕ зустрінеться з Зеленським після переговорів з Путіним
02:20
МКС розслідуватиме масовану ракетну атаку Росії 10 жовтня
01:48
Німеччина надасть Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana
01:45
Білий дім прокоментував "перемовини" Маска: Путін нічого не робить для завершення війни
01:08
відеоРосіяни обстріляли Нікопольський район запалювальними боєприпасами
00:51
У Миколаєві чути вибухи
00:45
"Шахтар" зіграв внічию з "Реалом"
00:29
Не треба боятися "червоних ліній" Росії – глава МЗС Естонії
00:25
Росіяни атакували ракетами Запоріжжя
00:20
Росіянам приготуватися: у Гаазі судять головного пропагандиста за геноцид у Руанді
Усі новини...