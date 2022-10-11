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КДБ Білорусі чекає переломного моменту у війні взимку

Ірина БалачукВівторок, 11 жовтня 2022, 12:23
КДБ Білорусі чекає переломного моменту у війні взимку
Голова Комітету держбезпеки Іван Тертель. Фото sputnik.by

Голова Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель вважає, що переломним моментом у російській війні в Україні може стати період із листопада до лютого.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", Міноборони Білорусі в Telegram

Пряма мова Тертеля: "Якщо Російська Федерація якісно проведе мобілізацію, забезпечить своє угруповання технічними засобами і передовим озброєнням, то бойові дії вступлять у ключову фазу. За нашими оцінками, у період листопада цього року до лютого наступного буде переломний момент".

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Деталі: Зі свого боку Міноборони Білорусі цитує заяву держсекретаря Радбезу РБ Олександра Вольфовича про те, що Україна нібито намагається завдати удару по Білорусі, а НАТО і європейські країни нібито "вже відкрито розглядають можливі варіанти агресії" проти РБ.  

Пряма мова Вольфовича: "У вищих ешелонах влади України також обговорюється можливість нанесення удару по Білорусі, насамперед використовуючи наших втікачів, які там перебувають: полк Калиновського, батальйон Литвина та інші незаконні збройні формування".

Деталі: При цьому міністр оборони Білорусі Віктор Хренін знову повторив наратив самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка про те, що завдання регіонального угруповання військ нібито "суто оборонні". А всі заходи, що проводяться зараз, нібито спрямовані на "адекватне реагування на дії поблизу білоруських кордонів". 

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 30 вересня керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна повернеться в окупований Крим – це відбудеться зі зброєю і досить скоро.

За його прогнозом, взимку війна значною мірою стихне, але після зими почнеться завершення цього конфлікту виходом на першому етапі на адмінкордони станом на 1991 рік.  

Буданов вважає, що звільнення Криму буде "не влітку, а до кінця весни, можливо, трохи раніше".

Передісторія: 

Теми: Білорусьвійна
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