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КГБ Беларуси ждет переломного момента в войне зимой

Ирина БалачукВторник, 11 октября 2022, 12:23
КГБ Беларуси ждет переломного момента в войне зимой
Глава Комитета госбезопасности Иван Тертель. Фото sputnik.by

Глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель считает, что переломным моментом в российской войне в Украине может стать период с ноября по февраль.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", Минобороны Беларуси в Telegram

Прямая речь Тертеля: "Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент".

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Детали: В свою очередь Минобороны Беларуси цитирует заявление госсекретаря Совбеза РБ Александра Вольфовича о том, что Украина якобы пытается нанести удар по Беларуси, а НАТО и европейские страны якобы "уже открыто рассматривают возможные варианты агрессии" против РБ.   

Прямая речь Вольфовича: "В высших эшелонах власти Украины также обсуждается возможность нанесения удара по Беларуси, в первую очередь используя наших беглых, которые там находятся: полк Калиновского, батальон Литвина и другие незаконные вооруженные формирования".

Детали: При этом министр обороны Беларуси Виктор Хренин снова повторил нарратив самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко о том, что задачи региональной группировки войск якобы "сугубо оборонительные". А все мероприятия, проводимые в настоящий момент, якобы направлены на "адекватное реагирование на действия вблизи белорусских границ".  

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Что было раньше: 30 сентября руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернется в оккупированный Крым – это произойдет с оружием и довольно скоро.

По его прогнозу, зимой война в значительной степени стихнет, но после зимы начнется завершение этого конфликта выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год. 

Буданов считает, что освобождение Крыма будет "не летом, а до конца весны, возможно, чуть раньше".

Предыстория:

Темы: Беларусьвойна
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