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Росіян опитають, чи готові вони до "втрати" Криму – ЦНС

Станіслав ПогоріловВівторок, 11 жовтня 2022, 16:53
Фото: Getty Images

Російська влада готує таємне соціологічне опитування з метою вивчення суспільної думки щодо можливої втрати контролю над окупованим Кримом.

Джерело: "Центр національного спротиву"

Дослівно: "Російські державні організації, що "вивчають" суспільну думку в РФ, отримали термінове завдання на проведення опитування щодо повернення Криму під контроль України".

Деталі: Одним з ключових пунктів опитування є запитання: "Чи готові росіяни воювати з Україною в разі втрати контролю над Кримом?"

Опитування проводиться на фоні вибуху на Кримському мосту. Зазначається, що ця подія та останні успіхи ЗСУ підірвали ілюзію про "мир і стабільність" на півострові.

Крім того, в Москві занепокоєні спротивом підпілля у Криму та незадоволення населенням мобілізації.

Результати соцопитування повинні бути готові у середині жовтня. Але невідомо, чи влада зважиться їх оприлюднити.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше

  • 1 жовтня біля аеродрому "Бельбек" в окупованому Севастополі було чутно вибухи. Окупанти заявили, що загорівся літак.
  • Раніше  залізницю на півночі окупованого Криму пошкоджено через вибух на складі російських боєприпасів у селі Майське, потяги з Росії не поїдуть далі Владиславівки на сході півострова.
  • Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа. Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".

Теми: КримвійнаРосіяУкраїна
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