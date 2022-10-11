Росіян опитають, чи готові вони до "втрати" Криму – ЦНС

Російська влада готує таємне соціологічне опитування з метою вивчення суспільної думки щодо можливої втрати контролю над окупованим Кримом.

Джерело: "Центр національного спротиву"

Дослівно: "Російські державні організації, що "вивчають" суспільну думку в РФ, отримали термінове завдання на проведення опитування щодо повернення Криму під контроль України".

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Деталі: Одним з ключових пунктів опитування є запитання: "Чи готові росіяни воювати з Україною в разі втрати контролю над Кримом?"

Опитування проводиться на фоні вибуху на Кримському мосту. Зазначається, що ця подія та останні успіхи ЗСУ підірвали ілюзію про "мир і стабільність" на півострові.

Крім того, в Москві занепокоєні спротивом підпілля у Криму та незадоволення населенням мобілізації.

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Результати соцопитування повинні бути готові у середині жовтня. Але невідомо, чи влада зважиться їх оприлюднити.

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