Россиян опросят, готовы ли они к "потере" Крыма - ЦНС

Российские власти готовят тайный социологический опрос с целью изучения общественного мнения относительно возможной потери контроля над оккупированным Крымом.

Источник: "Центр национального сопротивления"

Дословно: "Российские государственные организации, "изучающие" общественное мнение в РФ, получили срочное задание на проведение опроса по возвращению Крыма под контроль Украины".

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Детали: Одним из ключевых пунктов опроса является вопрос: "Готовы ли россияне воевать с Украиной в случае потери контроля над Крымом?"

Опрос проводится на фоне взрыва на Крымском мосту. Отмечается, что это событие и последние успехи ВСУ подорвали иллюзию о "мире и стабильности" на полуострове.

Кроме того, в Москве обеспокоены сопротивлением подполья в Крыму и недовольством населения мобилизацией.

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Результаты соцопроса должны быть готовы в середине октября. Но неизвестно, решится ли власть обнародовать их.

Что предшествовало: