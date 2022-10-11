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Россиян опросят, готовы ли они к "потере" Крыма - ЦНС

Станислав ПогориловВторник, 11 октября 2022, 16:53
Фото: Getty Images

Российские власти готовят тайный социологический опрос с целью изучения общественного мнения относительно возможной потери контроля над оккупированным Крымом.

Источник: "Центр национального сопротивления"

Дословно: "Российские государственные организации, "изучающие" общественное мнение в РФ, получили срочное задание на проведение опроса по возвращению Крыма под контроль Украины".

Детали: Одним из ключевых пунктов опроса является вопрос: "Готовы ли россияне воевать с Украиной в случае потери контроля над Крымом?"

Опрос проводится на фоне взрыва на Крымском мосту. Отмечается, что это событие и последние успехи ВСУ подорвали иллюзию о "мире и стабильности" на полуострове.

Кроме того, в Москве обеспокоены сопротивлением подполья в Крыму и недовольством населения мобилизацией.

Результаты соцопроса должны быть готовы в середине октября. Но неизвестно, решится ли власть обнародовать их.

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Что предшествовало:

  • 1 октября возле аэродрома "Бельбек" в оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Оккупанты заявили, что загорелся самолет.
  • Ранее железная дорога на севере оккупированного Крыма повреждена из-за взрыва на складе российских боеприпасов в селе Майское, поезда из России не поедут дальше Владиславовки на востоке полуострова.
  • Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар. Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".

Темы: КрымвойнаРосcияУкраина
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