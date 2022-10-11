У Києві відновили рух на місці удару біля парку Шевченка і взялися за "міст Кличка"
На перетині бульвару Тараса Шевченка і вулиці Володимирській, куди напередодні вранці влучила одна з російських ракет, на вечір вівторка вже повністю відновили рух транспорту.
Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко
Пряма мова: "Рух на бульварі Тараса Шевченка і вулиці Володимирській повністю відновили. Дорожники влаштували нове покриття у місці потрапляння російської ракети".
Деталі: Крім того, працівники "Київводоканалу" замінили частину пошкодженого трубопроводу, адже ракета зруйнувала деякі інженерні мережі під полотном на перехресті.
Також фахівці "Київміськсвітла" завершують відновлення освітлення на перехресті.
На відновлення дороги в Києві, як і у Дніпрі, знадобилася одна доба.
Крім того, на пішохідно-велосипедному "скляному" мосту фахівці демонтували пошкоджені вибухом російської ракети елементи скла, а спеціалісти "Київміськсвітла" обстежили стан підсвітки перил.
Пряма мова Кличка: "Освітлення відремонтують. Скло замовляємо. На його виготовлення потрібно до трьох тижнів. І вже невдовзі наш оновлений міст знову буде радувати киян і гостей столиці. Бо він тепер – не тільки один з туристичних символів Києва, а й символ незламності й стійкості України".
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Передісторія:
- Вранці 10 жовтня у центрі столиці пролунали вибухи, російські ракети влучили в асфальт неподалік від корпусів Національного університету імені Тараса Шевченка та Будинку вчителя.
- Загалом за ранок ракети поцілили в об’єкти у Шевченківському та в Солом’янському районах Києва, вибуховою хвилею було пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу. Також ракета пошкодила пішохідний міст до Володимирської гірки, збудований з ініціативи Віталія Кличка.
- Також були вибухи у спальних районах Києва, у столиці розпочалися відключення електроенергії.
- На масовані ракетні удари РФ по українських містах та об'єктах енергоінфраструктури 10 жовтня українці відреагували посиленими донатами на ЗСУ – на вечір понеділка українці пожертвували понад 227 млн грн.