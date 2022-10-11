У Києві відновили рух на місці удару біля парку Шевченка і взялися за "міст Кличка"

"Скляний міст" у Києві вже почали відновлювати, фото Віталія Кличка

На перетині бульвару Тараса Шевченка і вулиці Володимирській, куди напередодні вранці влучила одна з російських ракет, на вечір вівторка вже повністю відновили рух транспорту.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "Рух на бульварі Тараса Шевченка і вулиці Володимирській повністю відновили. Дорожники влаштували нове покриття у місці потрапляння російської ракети".

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Деталі: Крім того, працівники "Київводоканалу" замінили частину пошкодженого трубопроводу, адже ракета зруйнувала деякі інженерні мережі під полотном на перехресті.

Також фахівці "Київміськсвітла" завершують відновлення освітлення на перехресті.

На відновлення дороги в Києві, як і у Дніпрі, знадобилася одна доба.

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Крім того, на пішохідно-велосипедному "скляному" мосту фахівці демонтували пошкоджені вибухом російської ракети елементи скла, а спеціалісти "Київміськсвітла" обстежили стан підсвітки перил.

Пряма мова Кличка: "Освітлення відремонтують. Скло замовляємо. На його виготовлення потрібно до трьох тижнів. І вже невдовзі наш оновлений міст знову буде радувати киян і гостей столиці. Бо він тепер – не тільки один з туристичних символів Києва, а й символ незламності й стійкості України".

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