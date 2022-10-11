В Киеве возобновили движение на месте удара у парка Шевченко и взялись за "мост Кличко"

"Стеклянный мост" в Киеве уже начали восстанавливать, фото Виталия Кличко

На пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской, куда накануне утром попала одна из российских ракет, к вечеру вторника уже полностью возобновили движение транспорта.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "Движение на бульваре Тараса Шевченко и улице Владимирской полностью возобновили. Дорожники положили новое покрытие в месте попадания российской ракеты".

Детали: Кроме того, сотрудники "Киевводоканала" заменили часть поврежденного трубопровода, так как ракета разрушила некоторые инженерные сети под полотном на перекрестке.

Также специалисты "Киевгорсвета" завершают восстановление освещения на перекрестке.

На восстановление дороги в Киеве, как и в Днепре, понадобились одни сутки.

Кроме того, на пешеходно-велосипедном "стеклянном" мосту специалисты демонтировали поврежденные взрывом российской ракеты элементы стекла, а специалисты "Киевгорсвета" обследовали состояние подсветки перил.

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Прямая речь Кличко: "Осветление отремонтируют. Стекло заказываем. На его изготовление уходит до трех недель. И уже скоро наш обновленный мост снова будет радовать киевлян и гостей столицы. Потому что он теперь – не только один из туристических символов Киева, но символ несокрушимости и стойкости Украины".

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