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В Киеве возобновили движение на месте удара у парка Шевченко и взялись за "мост Кличко"

Елена РощинаВторник, 11 октября 2022, 19:41
В Киеве возобновили движение на месте удара у парка Шевченко и взялись за мост Кличко
"Стеклянный мост" в Киеве уже начали восстанавливать, фото Виталия Кличко

На пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской, куда накануне утром попала одна из российских ракет, к вечеру вторника уже полностью возобновили движение транспорта.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "Движение на бульваре Тараса Шевченко и улице Владимирской полностью возобновили. Дорожники положили новое покрытие в месте попадания российской ракеты".

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Детали: Кроме того, сотрудники "Киевводоканала" заменили часть поврежденного трубопровода, так как ракета разрушила некоторые инженерные сети под полотном на перекрестке.

Также специалисты "Киевгорсвета" завершают восстановление освещения на перекрестке.

 

На восстановление дороги в Киеве, как и в Днепре, понадобились одни сутки.

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Кроме того, на пешеходно-велосипедном "стеклянном" мосту специалисты демонтировали поврежденные взрывом российской ракеты элементы стекла, а специалисты "Киевгорсвета" обследовали состояние подсветки перил.

Прямая речь Кличко: "Осветление отремонтируют. Стекло заказываем. На его изготовление уходит до трех недель. И уже скоро наш обновленный мост снова будет радовать киевлян и гостей столицы. Потому что он теперь – не только один из туристических символов Киева, но символ несокрушимости и стойкости Украины".

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Предыстория: 

  • Утром 10 октября в центре столицы прогремели взрывы, российские ракеты попали в асфальт неподалеку от корпусов Национального университета имени Тараса Шевченко и Дома учителя.
  • В целом за утро ракеты попали в объекты в Шевченковском и Соломенском районах Киева, взрывной волной были повреждены окна здания центрального вокзала. Также ракета повредила пешеходный мост к Владимирской горке, построенный по инициативе Виталия Кличко.
  • Также были взрывы в спальных районах Киева, в столице начались отключения электроэнергии. 
  • На массированные ракетные удары РФ по украинским городам и объектам энергоинфраструктуры 10 октября украинцы отреагировали усиленными донатами на ВСУ – на вечер понедельника они пожертвовали более 227 млн ​​грн.

УП, дополнено
Темы: КиевВиталий Кличкодорогивойна
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