Оккупанты показали, как ремонтируют Крымский мост
Среда, 12 октября 2022, 16:12
Вице-премьер России Марат Хуснуллин опубликовал фото как оккупанты начинают восстанавливать повреждения на Крымском мосту.
Источник: РИА Новости
Детали: Пропагандисты пытаются восстановить поврежденную часть незаконно построенного Крымского моста.
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Ранее оккупанты заявляли, что им нужно где-то 1,5 месяца на восстановление.
Предыстория:
- Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар. Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
- Позже российские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва на Крымском мосту.
- Источники УП сообщили, что за подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности Украины.
- Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.
- ФСБ России отчиталась о расследовании взрыва на Крымском мосту, по их данным всего задержаны 8 человек, а организатором, считают россияне, было Главное управление разведки и его руководитель Кирилл Буданов.
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