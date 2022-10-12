Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты показали, как ремонтируют Крымский мост

Алена МазуренкоСреда, 12 октября 2022, 16:12
Оккупанты показали, как ремонтируют Крымский мост

Вице-премьер России Марат Хуснуллин опубликовал фото как оккупанты начинают восстанавливать повреждения на Крымском мосту.

Источник: РИА Новости

Детали: Пропагандисты пытаются восстановить поврежденную часть незаконно построенного Крымского моста.

Реклама:
 

Ранее оккупанты заявляли, что им нужно где-то 1,5 месяца на восстановление.

Предыстория

  • Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар. Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
  • Позже российские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва на Крымском мосту.
  • Источники УП сообщили, что за подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности Украины
  • Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.
  • ФСБ России отчиталась о расследовании взрыва на Крымском мосту, по их данным всего задержаны 8 человек, а организатором, считают россияне, было Главное управление разведки и его руководитель Кирилл Буданов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияКерченский моствзрыввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
Все новости...
Реклама: