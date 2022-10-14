Путин заявил, что 16 тысяч мобилизованных россиян уже воюют в Украине
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что 16 тысяч мобилизованных оккупантов уже находятся на территории Украины и "выполняют боевые задачи".
Источник: Путин на пресс-конференции в Астане (Казахстан) 14 октября
Прямая речь: "Мобилизовано 222 тысяч из запланированных 300 тыс., 33 тыс. мобилизованных находятся в подразделениях и 16 тыс. уже выполняют боевые задачи".
Детали: По его словам, нет ничего удивительного в том, что в России уже пришли похоронки семьям первых мобилизованных, через 3 недели после объявления Путиным мобилизации.
Он заявил, что первичная подготовка мобилизованных оккупантов длится 5-10 дней, далее в воинских частях - 5-15 дней, а дальше - войска, которые воюют в Украине, поэтому в информации о смертях мобилизованных россиян в Украине нет ничего удивительного.
Диктатор объяснил необходимость мобилизации тем, что линия соприкосновения составляет 1,1 тысячи километров и "охранять ее только контрактниками невозможно".
Российский диктатор сказал, что не жалеет из-за нападения на Украину. Путин также заявил, что якобы РФ не угрожает украинской государственности.
Предыстория:
- 21 сентября президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации россиян. Жители России стали массово бежать из страны. Сообщалось, что менее чем за две недели после объявления "частичной" мобилизации Россию покинули около 700 тысяч человек.
- В разведке Британии предположили, что Россию ждут организационные трудности с обеспечением всего, необходимого для подготовки мобилизованных, эти люди могут оказаться на передовой после минимальной подготовки.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ заявил, что ВСУ уничтожат всех врагов, сколько бы их ни было.
- 28 сентября стало известно, что первые мобилизованные уже попали на фронт войны в Украине.