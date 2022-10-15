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У Росії посилили охорону військкоматів

Роман ПетренкоСубота, 15 жовтня 2022, 11:47
підпалений військкомат в росії, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО, TELEGRAM-КАНАЛ MASH

Росгвардія посилила охорону військкоматів "у зв'язку з почастішанням випадків нападу" на них.

Джерело: кремлівське видання "РБК" із посиланням на депутата Олександра Хінштейна.

Пряма мова Хінштейна: "У низці міст, у т.ч. в Москві, біля будівель військкоматів дислоковані групи затримання позавідомчої охорони Росгвардії.

Крім того, по всій країні - вони включені до маршрутів патрулювання екіпажів ОВО".

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Теми: Росіямобілізаціявійнапропаганда
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