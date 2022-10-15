У Росії посилили охорону військкоматів
Субота, 15 жовтня 2022, 11:47
Росгвардія посилила охорону військкоматів "у зв'язку з почастішанням випадків нападу" на них.
Джерело: кремлівське видання "РБК" із посиланням на депутата Олександра Хінштейна.
Пряма мова Хінштейна: "У низці міст, у т.ч. в Москві, біля будівель військкоматів дислоковані групи затримання позавідомчої охорони Росгвардії.
Крім того, по всій країні - вони включені до маршрутів патрулювання екіпажів ОВО".
Передісторія:
- 21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.
- Російські журналісти дізналися, що в рамках мобілізації в Росії збираються призвати в армію 1,2 мільйона осіб, а не 300 тисяч.
- 28 вересня стало відомо, що перші мобілізовані вже потрапили на фронт в Україні.
- За даними "Медузи", Володимир Путін хоче домовитися з Україною про режим "припинення вогню", але лише для того, щоб підготуватися до нового наступу у лютому-березні 2023 року.
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