В России усилили охрану военкоматов
Суббота, 15 октября 2022, 11:47
Росгвардия усилила охрану военкоматов "в связи с участившимися случаями нападения" на них.
Источник: кремлевское издание "РБК" со ссылкой на депутата Александра Хинштейна.
Прямая речь Хинштейна: "В ряде городов, в т.ч. в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.
Кроме того, по всей стране — они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО".
Предыстория:
- 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч резервистов.
- Российские журналисты узнали, что в рамках мобилизации в России собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек, а не 300 тысяч.
- 28 сентября стало известно, что первые мобилизованные попали на фронт в Украине.
- По данным "Медузы", Владимир Путин хочет договориться с Украиной о режиме "прекращения огня", но только для того, чтобы подготовиться к новому наступлению в феврале-марте 2023 года.
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