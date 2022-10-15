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В России усилили охрану военкоматов

Роман ПетренкоСуббота, 15 октября 2022, 11:47
В России усилили охрану военкоматов
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Росгвардия усилила охрану военкоматов "в связи с участившимися случаями нападения" на них.

Источник: кремлевское издание "РБК" со ссылкой на депутата Александра Хинштейна.

Прямая речь Хинштейна: "В ряде городов, в т.ч. в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

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Кроме того, по всей стране — они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО".

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Темы: Росcиямобилизациявойнапропаганда
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