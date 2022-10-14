Путін хоче запропонувати Україні паузу, щоб підготуватися до нового наступу – ЗМІ

Москва знову просуває ідею переговорів із Києвом, проте Володимир Путін не збирається відмовлятися від продовження війни, а бажаний режим "припинення вогню" сподівається використати для підготовки до нового наступу у лютому-березні 2023 року.

Джерело: видання "Meduza", яке в Росії зарахували до "іноземних агентів"

Деталі: В останні тижні представники російської влади все частіше говорять про переговори з Україною чи країнами Заходу – і, за даними "Медузи", Володимир Путін справді міркує про поновлення переговорів, незважаючи на відмову Володимира Зеленського вести з ним переговори після анексії 4 областей України.

При цьому, пише видання, Путін хоче, щоб Росія зберегла контроль над територіями на Донбасі, і "взагалі не хоче обговорювати Крим". За словами двох джерел "Медузи", близьких до Кремля, й одного співрозмовника, близького до уряду РФ, ці позиції не змінилися.

Дослівно: "Однак, за інформацією співрозмовників "Медузи", російська влада розробила новий "тактичний варіант". Він передбачає не укладання повноцінного мирного договору, а запровадження тимчасового режиму припинення вогню.

Домовитися про це, за задумом Кремля, могли б російські та українські військові без залучення перших осіб обох держав.

За словами джерел "Медузи", близьких до Кремля, ймовірно, заради цього договору російська влада готова відвести війська як мінімум із частини зайнятої території Херсонської області".

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Деталі: Водночас, один зі співрозмовників "Медузи", близьких до Кремля, визнав: "Зараз утримати Херсон дуже складно, а вихід військ із області можна зробити жестом доброї волі та кроком назустріч Україні".

Наразі Кремль намагається "вплинути на західних лідерів" і президента Туреччини Реджепа Ердогана, щоб ті "переконали" Україну повернутися до переговорів із Росією.

Співрозмовники "Медузи" кажуть, що у цих розмовах із лідерами інших країн російські представники наводять "простий аргумент: треба уникнути жертв серед мирного населення".

Це звучить лицемірно на тлі нещодавніх масованих ракетних обстрілів українських міст, які почалися після підриву Кримського мосту та успішного контрнаступу українських військ.

Дослівно: "Джерела "Медузи" наголосили, що Володимир Путін не збирається відмовлятися від продовження війни – а можливий режим припинення вогню сподівається використати для підготовки до нового наступу.

За його задумом, за цей час російській армії вдасться підготувати мобілізованих росіян і хоч якось компенсувати втрати в техніці. Прессекретар президента Дмитро Пєсков на запитання "Медузи" не відповів.

За планом Кремля, пояснили джерела "Медузи", "новий повномасштабний наступ" може розпочатися приблизно в лютому-березні 2023 року".

Деталі: При цьому позиція Києва щодо переговорів із Москвою залишається незмінною.

"Ми готові будемо до переговорів із Росією, але не з Путіним, а з тим, хто прийде йому на зміну", – повторив співрозмовник в Офісі президента України позицію Володимира Зеленського і запропонував росіянам: "Зносьте вашого Путіна неадекватного".

Джерело наголосило, що Україна давно не довіряє заявам та "жестам доброї волі" з боку Росії. На думку цього співрозмовника, доки не будуть деокуповані українські території, "ніякого припинення вогню не буде".

Радник голови офісу Зеленського Михайло Подоляк заявив, що російський сценарій "абсолютно точно не на користь України" і що лише військова поразка РФ дозволить реально закінчити війну.

Пряма мова Подоляка: "Що взагалі дає припинення вогню Україні за російським сценарієм? Фіксацію де-факто нової лінії розмежування та спішне окопування росіян на тимчасово окупованих територіях? Серйозно можна вважати, що ми на це погодимося? Особливо на тлі контрнаступу… Явну оперативну паузу для сильно пошарпаних частин росіян, щоб відтренувати хоча б трохи мобілізованих і поспішно відправити нову кількість смертників на поле бою? Нам це навіщо?".

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