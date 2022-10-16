Шмигаль: Росіяни хотіли паралізувати енергетику України, але не досягли мети

Прем’єр Денис Шмигаль наголосив, що Україна втримала енергетичну стійкість після того, як росіяни лише за три дні завдали до 130 ракетних ударів та ударів дронами-камікадзе.

Джерело: Шмигаль у Facebook

Дослівно: "Україна втримала енергетичну стійкість після масових атак Росії.

Лише за перші три дні цього тижня ворог завдав до 130 ракетних ударів та ударів дронів-камікадзе по цивільних та енергетичних об’єктах, зокрема в столиці.

Агресор прагнув залякати українців та паралізувати енергетику держави. Своєї мети він не досяг. Україна була готова до такого сценарію. Ми мобілізували зусилля для екстрених ремонтних робіт, відновили електропостачання в 4 тис. населених пунктів".

Деталі: Прем’єр зазначив, що українці проявили свідомість, добровільно зменшивши споживання електроенергії в середньому на 10%.

"Розраховуємо, що найближчими днями зранку та ввечері українці також утримаються від надмірного споживання електроенергії", - додав він.

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