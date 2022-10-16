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Шмигаль: Росіяни хотіли паралізувати енергетику України, але не досягли мети

Катерина ТищенкоНеділя, 16 жовтня 2022, 17:42
Денис Шмигаль, фото Кабміну

Прем’єр Денис Шмигаль наголосив, що Україна втримала енергетичну стійкість після того, як росіяни лише за три дні завдали до 130 ракетних ударів та ударів дронами-камікадзе.

Джерело: Шмигаль у Facebook

Дослівно: "Україна втримала енергетичну стійкість після масових атак Росії.

Лише за перші три дні цього тижня ворог завдав до 130 ракетних ударів та ударів дронів-камікадзе по цивільних та енергетичних об’єктах, зокрема в столиці.

Агресор прагнув залякати українців та паралізувати енергетику держави. Своєї мети він не досяг. Україна була готова до такого сценарію. Ми мобілізували зусилля для екстрених ремонтних робіт, відновили електропостачання в 4 тис. населених пунктів".

Деталі: Прем’єр зазначив, що українці проявили свідомість, добровільно зменшивши споживання електроенергії в середньому на 10%.

"Розраховуємо, що найближчими днями зранку та ввечері українці також утримаються від надмірного споживання електроенергії", - додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 10-11 жовтня Росія завдала масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, а саме енергетики, у столиці та різних областях України. Українська влада закликала людей по всій країні обмежити використання енергії. 
  • Близько 30% енергетичної інфраструктури України з понеділка 10 жовтня було уражено російськими ракетами, заявив у вівторок міністр енергетики України Герман Галущенко. 
  • 14 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що 15 обʼєктів, які росіяни хотіли знищити своїми атаками цього тижня, відновлено повністю.
  • Внаслідок ранкової ворожої атаки 15 жовтня на Київщину зазнав сильних пошкоджень об'єкт енергетичної інфраструктури в Київській області. "Укренерго" попереджало про можливі застосування графіків аварійних відключень, але вдалося обійтися без цього.
  • В "Укренерго" повідомили, що Київ та весь центральний регіон провели вечір 15 жовтня без відключення електроенергії завдяки тому, що ввечері українці свідомо обмежили користування електроприладами, подекуди – до 20%.

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Теми: Шмигаль енергетикаРосіявійна
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