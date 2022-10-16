Шмигаль: Росіяни хотіли паралізувати енергетику України, але не досягли мети
Прем’єр Денис Шмигаль наголосив, що Україна втримала енергетичну стійкість після того, як росіяни лише за три дні завдали до 130 ракетних ударів та ударів дронами-камікадзе.
Джерело: Шмигаль у Facebook
Дослівно: "Україна втримала енергетичну стійкість після масових атак Росії.
Лише за перші три дні цього тижня ворог завдав до 130 ракетних ударів та ударів дронів-камікадзе по цивільних та енергетичних об’єктах, зокрема в столиці.
Агресор прагнув залякати українців та паралізувати енергетику держави. Своєї мети він не досяг. Україна була готова до такого сценарію. Ми мобілізували зусилля для екстрених ремонтних робіт, відновили електропостачання в 4 тис. населених пунктів".
Деталі: Прем’єр зазначив, що українці проявили свідомість, добровільно зменшивши споживання електроенергії в середньому на 10%.
"Розраховуємо, що найближчими днями зранку та ввечері українці також утримаються від надмірного споживання електроенергії", - додав він.
Передісторія:
- 10-11 жовтня Росія завдала масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, а саме енергетики, у столиці та різних областях України. Українська влада закликала людей по всій країні обмежити використання енергії.
- Близько 30% енергетичної інфраструктури України з понеділка 10 жовтня було уражено російськими ракетами, заявив у вівторок міністр енергетики України Герман Галущенко.
- 14 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що 15 обʼєктів, які росіяни хотіли знищити своїми атаками цього тижня, відновлено повністю.
- Внаслідок ранкової ворожої атаки 15 жовтня на Київщину зазнав сильних пошкоджень об'єкт енергетичної інфраструктури в Київській області. "Укренерго" попереджало про можливі застосування графіків аварійних відключень, але вдалося обійтися без цього.
- В "Укренерго" повідомили, що Київ та весь центральний регіон провели вечір 15 жовтня без відключення електроенергії завдяки тому, що ввечері українці свідомо обмежили користування електроприладами, подекуди – до 20%.