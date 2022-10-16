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Шмыгаль: Россияне хотели парализовать энергетику Украины, но не достигли цели

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 октября 2022, 17:42
Шмыгаль: Россияне хотели парализовать энергетику Украины, но не достигли цели
Денис Шмыгаль, фото Кабмина

Премьер Денис Шмыгаль отметил, что Украина удержала энергетическую устойчивость после того, как россияне только за три дня нанесли до 130 ракетных ударов и ударов дронами-камикадзе.

Источник: Шмыгаль в Facebook

Дословно: "Украина удержала энергетическую устойчивость после массовых атак России.

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Только за первые три дня этой недели враг нанес до 130 ракетных ударов и ударов дронов-камикадзе по гражданским и энергетическим объектам, в частности в столице.

Агрессор стремился запугать украинцев и парализовать энергетику государства. Своей цели он не достиг. Украина была готова к такому сценарию. Мы мобилизовали усилия для экстренных ремонтных работ, восстановили электроснабжение в 4 тыс. населенных пунктов".

Детали: Премьер отметил, что украинцы проявили сознательность, добровольно уменьшив потребление электроэнергии в среднем на 10%.

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"Рассчитываем, что в ближайшие дни утром и вечером украинцы также воздержатся от чрезмерного потребления электроэнергии", - добавил он.

Предыстория:

  • 10-11 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры, а именно энергетики, в столице и различных областях Украины. Украинские власти призвали людей по всей стране ограничить использование энергии. 
  • Порядка 30% энергетической инфраструктуры Украины с понедельника 10 октября было поражено российскими ракетами, заявил во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко. 
  • 14 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 объектов, которые россияне хотели уничтожить своими атаками на этой неделе, восстановлены полностью.
  • В результате утренней вражеской атаки 15 октября на Киевщину получил сильные повреждения объект энергетической инфраструктуры в Киевской области. "Укрэнерго" предупреждало о возможном применении графиков аварийных отключений, но этого удалось избежать.
  • В "Укрэнерго" сообщили, что Киев и весь центральный регион провели вечер 15 октября без отключения электроэнергии благодаря тому, что вечером украинцы сознательно ограничили пользование электроприборами, иногда - до 20%.

Темы: ШмыгальэнергетикаРосcиявойна
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