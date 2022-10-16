Шмыгаль: Россияне хотели парализовать энергетику Украины, но не достигли цели

Премьер Денис Шмыгаль отметил, что Украина удержала энергетическую устойчивость после того, как россияне только за три дня нанесли до 130 ракетных ударов и ударов дронами-камикадзе.

Источник: Шмыгаль в Facebook

Дословно: "Украина удержала энергетическую устойчивость после массовых атак России.

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Только за первые три дня этой недели враг нанес до 130 ракетных ударов и ударов дронов-камикадзе по гражданским и энергетическим объектам, в частности в столице.

Агрессор стремился запугать украинцев и парализовать энергетику государства. Своей цели он не достиг. Украина была готова к такому сценарию. Мы мобилизовали усилия для экстренных ремонтных работ, восстановили электроснабжение в 4 тыс. населенных пунктов".

Детали: Премьер отметил, что украинцы проявили сознательность, добровольно уменьшив потребление электроэнергии в среднем на 10%.

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"Рассчитываем, что в ближайшие дни утром и вечером украинцы также воздержатся от чрезмерного потребления электроэнергии", - добавил он.

Предыстория: