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Шмыгаль: Россияне хотели парализовать энергетику Украины, но не достигли цели

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 октября 2022, 17:42
Денис Шмыгаль, фото Кабмина

Премьер Денис Шмыгаль отметил, что Украина удержала энергетическую устойчивость после того, как россияне только за три дня нанесли до 130 ракетных ударов и ударов дронами-камикадзе.

Источник: Шмыгаль в Facebook

Дословно: "Украина удержала энергетическую устойчивость после массовых атак России.

Только за первые три дня этой недели враг нанес до 130 ракетных ударов и ударов дронов-камикадзе по гражданским и энергетическим объектам, в частности в столице.

Агрессор стремился запугать украинцев и парализовать энергетику государства. Своей цели он не достиг. Украина была готова к такому сценарию. Мы мобилизовали усилия для экстренных ремонтных работ, восстановили электроснабжение в 4 тыс. населенных пунктов".

Детали: Премьер отметил, что украинцы проявили сознательность, добровольно уменьшив потребление электроэнергии в среднем на 10%.

"Рассчитываем, что в ближайшие дни утром и вечером украинцы также воздержатся от чрезмерного потребления электроэнергии", - добавил он.

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Предыстория:

  • 10-11 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры, а именно энергетики, в столице и различных областях Украины. Украинские власти призвали людей по всей стране ограничить использование энергии. 
  • Порядка 30% энергетической инфраструктуры Украины с понедельника 10 октября было поражено российскими ракетами, заявил во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко. 
  • 14 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 объектов, которые россияне хотели уничтожить своими атаками на этой неделе, восстановлены полностью.
  • В результате утренней вражеской атаки 15 октября на Киевщину получил сильные повреждения объект энергетической инфраструктуры в Киевской области. "Укрэнерго" предупреждало о возможном применении графиков аварийных отключений, но этого удалось избежать.
  • В "Укрэнерго" сообщили, что Киев и весь центральный регион провели вечер 15 октября без отключения электроэнергии благодаря тому, что вечером украинцы сознательно ограничили пользование электроприборами, иногда - до 20%.

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Темы: ШмыгальэнергетикаРосcиявойна
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