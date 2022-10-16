Зеленський просить киян іще більше скоротити споживання електрики у вечірній час

Президент Володимир Зеленський закликав українців, особливо мешканців Києва та області, скоротити споживання електроенергії у вечірні години.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Через російський ракетний терор у деяких містах і районах України доводиться обмежувати постачання електрики, щоб стабільно працювала вся система. Але такі стабілізаційні відключення можна буде не робити, коли ми всі в Україні свідомо ставитимемось до свого споживання у пікові години. Це невелика річ для побуту кожної людини, однак дуже вагома в межах усієї енергосистеми України".

Деталі: Зеленський навів приклад, що цієї суботи мешканці Чернігівської області обмежили своє споживання електрики на 20%, в середньому по країні споживання знизилося на 10%.

"Київ та область – тільки на 7%. Будь ласка, зробіть більше, якщо маєте таку змогу. Від 17:00 до 23:00 маємо скоротити наше споживання електрики. Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку для російських терористичних планів", - сказав він.

Передісторія:

10-11 жовтня Росія завдала масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, а саме енергетики, у столиці та різних областях України. Українська влада закликала людей по всій країні обмежити використання енергії.

Близько 30% енергетичної інфраструктури України з понеділка 10 жовтня було уражено російськими ракетами, заявив у вівторок міністр енергетики України Герман Галущенко.

14 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що 15 обʼєктів, які росіяни хотіли знищити своїми атаками цього тижня, відновлено повністю.

Внаслідок ранкової ворожої атаки 15 жовтня на Київщину зазнав сильних пошкоджень об'єкт енергетичної інфраструктури в Київській області. "Укренерго" попереджало про можливі застосування графіків аварійних відключень, але вдалося обійтися без цього.

В "Укренерго" повідомили, що Київ та весь центральний регіон провели вечір 15 жовтня без відключення електроенергії завдяки тому, що ввечері українці свідомо обмежили користування електроприладами, подекуди – до 20%.