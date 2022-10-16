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Зеленський просить киян іще більше скоротити споживання електрики у вечірній час

Катерина ТищенкоНеділя, 16 жовтня 2022, 23:21
ілюстративне фото Pixabay

Президент Володимир Зеленський закликав українців, особливо мешканців Києва та області, скоротити споживання електроенергії у вечірні години.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Через російський ракетний терор у деяких містах і районах України доводиться обмежувати постачання електрики, щоб стабільно працювала вся система. Але такі стабілізаційні відключення можна буде не робити, коли ми всі в Україні свідомо ставитимемось до свого споживання у пікові години. Це невелика річ для побуту кожної людини, однак дуже вагома в межах усієї енергосистеми України".

Деталі: Зеленський навів приклад, що цієї суботи мешканці Чернігівської області обмежили своє споживання електрики на 20%, в середньому по країні споживання знизилося на 10%.

"Київ та область – тільки на 7%. Будь ласка, зробіть більше, якщо маєте таку змогу. Від 17:00 до 23:00 маємо скоротити наше споживання електрики. Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку для російських терористичних планів", - сказав він.

Передісторія:

  • 10-11 жовтня Росія завдала масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, а саме енергетики, у столиці та різних областях України. Українська влада закликала людей по всій країні обмежити використання енергії. 
  • Близько 30% енергетичної інфраструктури України з понеділка 10 жовтня було уражено російськими ракетами, заявив у вівторок міністр енергетики України Герман Галущенко. 
  • 14 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що 15 обʼєктів, які росіяни хотіли знищити своїми атаками цього тижня, відновлено повністю.
  • Внаслідок ранкової ворожої атаки 15 жовтня на Київщину зазнав сильних пошкоджень об'єкт енергетичної інфраструктури в Київській області. "Укренерго" попереджало про можливі застосування графіків аварійних відключень, але вдалося обійтися без цього.
  • В "Укренерго" повідомили, що Київ та весь центральний регіон провели вечір 15 жовтня без відключення електроенергії завдяки тому, що ввечері українці свідомо обмежили користування електроприладами, подекуди – до 20%.

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Теми: Зеленськийелектроенергія
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