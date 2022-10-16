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Зеленский просит киевлян еще больше сократить потребление электричества в вечернее время

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 октября 2022, 23:21
Зеленский просит киевлян еще больше сократить потребление электричества в вечернее время
иллюстративное фото Pixabay

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев, особенно жителей Киева и области, сократить потребление электроэнергии в вечерние часы.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Из-за российского ракетного террора в некоторых городах и районах Украины приходится ограничивать поставки электричества, чтобы стабильно работала вся система. Но такие стабилизационные отключения можно будет не делать, когда мы все в Украине сознательно будем относиться к своему потреблению в пиковые часы. Это небольшая вещь для быта каждого человека, однако очень весомая в пределах всей энергосистемы Украины".

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Детали: Зеленский привел пример, что в эту субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20%, в среднем по стране потребление снизилось на 10%.

"Киев и область – только на 7%. Пожалуйста, сделайте больше, если есть такая возможность. С 17:00 до 23:00 мы должны сократить наше потребление электричества. Это такой шаг, который вместе с другими обеспечит поражение для российских террористических планов", - сказал он.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 10-11 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры, а именно энергетики, в столице и различных областях Украины. Украинские власти призвали людей по всей стране ограничить использование энергии. 
  • Порядка 30% энергетической инфраструктуры Украины с понедельника 10 октября было поражено российскими ракетами, заявил во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко. 
  • 14 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 объектов, которые россияне хотели уничтожить своими атаками на этой неделе, восстановлены полностью.
  • В результате утренней вражеской атаки 15 октября на Киевщину получил сильные повреждения объект энергетической инфраструктуры в Киевской области. "Укрэнерго" предупреждало о возможном применении графиков аварийных отключений, но этого удалось избежать.
  • В "Укрэнерго" сообщили, что Киев и весь центральный регион провели вечер 15 октября без отключения электроэнергии благодаря тому, что вечером украинцы сознательно ограничили пользование электроприборами, иногда - до 20%.

Темы: Зеленскийэлектроэнергия
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