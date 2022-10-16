Зеленский просит киевлян еще больше сократить потребление электричества в вечернее время

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев, особенно жителей Киева и области, сократить потребление электроэнергии в вечерние часы.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Из-за российского ракетного террора в некоторых городах и районах Украины приходится ограничивать поставки электричества, чтобы стабильно работала вся система. Но такие стабилизационные отключения можно будет не делать, когда мы все в Украине сознательно будем относиться к своему потреблению в пиковые часы. Это небольшая вещь для быта каждого человека, однако очень весомая в пределах всей энергосистемы Украины".

Детали: Зеленский привел пример, что в эту субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20%, в среднем по стране потребление снизилось на 10%.

"Киев и область – только на 7%. Пожалуйста, сделайте больше, если есть такая возможность. С 17:00 до 23:00 мы должны сократить наше потребление электричества. Это такой шаг, который вместе с другими обеспечит поражение для российских террористических планов", - сказал он.

Предыстория:

10-11 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры, а именно энергетики, в столице и различных областях Украины. Украинские власти призвали людей по всей стране ограничить использование энергии.

Порядка 30% энергетической инфраструктуры Украины с понедельника 10 октября было поражено российскими ракетами, заявил во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко.

14 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 объектов, которые россияне хотели уничтожить своими атаками на этой неделе, восстановлены полностью.

В результате утренней вражеской атаки 15 октября на Киевщину получил сильные повреждения объект энергетической инфраструктуры в Киевской области. "Укрэнерго" предупреждало о возможном применении графиков аварийных отключений, но этого удалось избежать.

В "Укрэнерго" сообщили, что Киев и весь центральный регион провели вечер 15 октября без отключения электроэнергии благодаря тому, что вечером украинцы сознательно ограничили пользование электроприборами, иногда - до 20%.