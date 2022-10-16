Зеленский просит киевлян еще больше сократить потребление электричества в вечернее время
Президент Владимир Зеленский призвал украинцев, особенно жителей Киева и области, сократить потребление электроэнергии в вечерние часы.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Из-за российского ракетного террора в некоторых городах и районах Украины приходится ограничивать поставки электричества, чтобы стабильно работала вся система. Но такие стабилизационные отключения можно будет не делать, когда мы все в Украине сознательно будем относиться к своему потреблению в пиковые часы. Это небольшая вещь для быта каждого человека, однако очень весомая в пределах всей энергосистемы Украины".
Детали: Зеленский привел пример, что в эту субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20%, в среднем по стране потребление снизилось на 10%.
"Киев и область – только на 7%. Пожалуйста, сделайте больше, если есть такая возможность. С 17:00 до 23:00 мы должны сократить наше потребление электричества. Это такой шаг, который вместе с другими обеспечит поражение для российских террористических планов", - сказал он.
Предыстория:
- 10-11 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры, а именно энергетики, в столице и различных областях Украины. Украинские власти призвали людей по всей стране ограничить использование энергии.
- Порядка 30% энергетической инфраструктуры Украины с понедельника 10 октября было поражено российскими ракетами, заявил во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко.
- 14 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 объектов, которые россияне хотели уничтожить своими атаками на этой неделе, восстановлены полностью.
- В результате утренней вражеской атаки 15 октября на Киевщину получил сильные повреждения объект энергетической инфраструктуры в Киевской области. "Укрэнерго" предупреждало о возможном применении графиков аварийных отключений, но этого удалось избежать.
- В "Укрэнерго" сообщили, что Киев и весь центральный регион провели вечер 15 октября без отключения электроэнергии благодаря тому, что вечером украинцы сознательно ограничили пользование электроприборами, иногда - до 20%.