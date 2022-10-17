Ворог атакував Київщину двома хвилями "Шахедів": спрацювала ППО

Зранку 17 жовтня Київську область атакували дрони-камікадзе, руйнувань немає.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі національного телемарафону в понеділок

Пряма мова: "З 6.30 в нас була повітряна тривога, ППО ефективно працювала, деталей поки ми розголошувати не можемо. Але хочу сказати, що в нас немає руйнувань в області, також немає прильотів. Ситуація досить спокійна і стабільна".

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Деталі: За словами Кулеби зранку було дві хвилі атак дронів-камікадзе, інших засобів атаки по Київській області застосовано не було.

Голова ОВА зазначив, що оборона області підсилена, створені додаткові засоби і заходи, щоб мешканці почувалися в безпеці, але війна триває, і ризики обстрілів лишаються: ворог загрожує критичній інфраструктурі.

Нагадаємо: Вранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи - росіяни атакували дронами-камікадзе. За попередніми даними, було 4 "прильоти".

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Зокрема росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва. Щонайменше одна людина загинула.

Ворожі БПЛА прилетіли з півдня.