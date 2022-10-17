Враг атаковал Киевскую область двумя волнами "Шахедов": сработала ПВО
Утром 17 октября Киевскую область атаковали дроны-камикадзе, разрушений нет.
Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире национального телемарафона в понедельник
Прямая речь: "С 6.30 у нас была воздушная тревога, ПВО эффективно работала, деталей пока мы разглашать не можем. Но хочу сказать, что у нас нет разрушений в области, также нет прилетов. Ситуация достаточно спокойная и стабильная".
Детали: По словам Кулебы утром было две волны атак дронов-камикадзе, других средств атаки по Киевской области враг не применял.
Глава ОГА отметил, что оборона области усилена, созданы дополнительные средства и меры, чтобы жители чувствовали себя в безопасности, но война продолжается, и риски обстрелов остаются: враг угрожает критической инфраструктуре.
Напомним: Утром 17 октября в Киеве прогремели взрывы - россияне атаковали дронами-камикадзе. По предварительным данным, было 4 "прилета".
В частности россияне попали по жилому дому в Шевченковском районе Киева. По меньшей мере один человек погиб.
Вражеские БПЛА прилетели с юга.