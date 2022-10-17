Росія відправить до Білорусі приблизно 170 танків, до 200 ББМ і близько ста гармат

У рамках розгортання білорусько-російського угруповання військ до Білорусі з РФ прибудуть близько 170 танків, до 200 бойових броньованих машин і до 100 гармат і мінометів калібром понад 100 мм.

Джерело: начальник департаменту міжнародного військового співробітництва помічник міністра оборони Білорусі Валерій Ревенко в Twitter

Пряма мова: "Загальна чисельність до прибуття в РБ становитиме до 9000 о/с, близько 170 танків, до 200 ББМ і до 100 гармат і мінометів калібром понад 100 мм".

Деталі: За словами Ревенка, як загрози безпеці союзній державі РФ і РБ розглядаються: "розгортання угруповання НАТО поблизу кордонів СД на тлі відсутності діалогу, підвищення інтенсивності заходів підготовки НАТО з наступальною тематикою, заохочення білоруських радикальних елементів для повалення законної влади в РБ".

Що передувало: До Республіки Білорусь із Російської Федерації почала прибувати авіаційна складова регіонального угруповання військ.

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