Росія відправить до Білорусі приблизно 170 танків, до 200 ББМ і близько ста гармат
У рамках розгортання білорусько-російського угруповання військ до Білорусі з РФ прибудуть близько 170 танків, до 200 бойових броньованих машин і до 100 гармат і мінометів калібром понад 100 мм.
Джерело: начальник департаменту міжнародного військового співробітництва помічник міністра оборони Білорусі Валерій Ревенко в Twitter
Пряма мова: "Загальна чисельність до прибуття в РБ становитиме до 9000 о/с, близько 170 танків, до 200 ББМ і до 100 гармат і мінометів калібром понад 100 мм".
Деталі: За словами Ревенка, як загрози безпеці союзній державі РФ і РБ розглядаються: "розгортання угруповання НАТО поблизу кордонів СД на тлі відсутності діалогу, підвищення інтенсивності заходів підготовки НАТО з наступальною тематикою, заохочення білоруських радикальних елементів для повалення законної влади в РБ".
Що передувало: До Республіки Білорусь із Російської Федерації почала прибувати авіаційна складова регіонального угруповання військ.
Передісторія:
- 10 жовтня Олександр Лукашенко повідомив, що РФ та Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.
- 11 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну, і як привід для цього може бути організована якась провокація з нібито нападом України.
- 15 жовтня перші ешелони з російськими військовослужбовцями прибули до Республіки Білорусь.
- Кількість російських військових, що буде знаходитися в Білорусі в рамках розгортання "спільного угрупування військ", за словами Ревенка, складе до 9 тисяч осіб.
- 16 жовтня Держприкордонслужба України повідомила, що ситуація на кордоні з Білоруссю наразі контрольована, змін не зафіксовано, за обстановкою з російськими військами вглибині цієї країни стежить розвідка та відповідні підрозділи Сил оборони.