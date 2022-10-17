Россия отправит в Беларусь до 170 танков, до 200 ББМ и около ста орудий

В рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск в Беларусь из РФ прибудут около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм.

Источник: начальник департамента международного военного сотрудничества помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко в Twitter

Прямая речь: "Общая численность к прибытию в РБ составит до 9000 л/с, около 170 танков, до 200 ББМ и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм".

Детали: По словам Ревенко, в качестве угроз безопасности союзному государству РФ и РБ рассматриваются: "развертывание группировки НАТО вблизи границ СГ на фоне отсутствия диалога, повышение интенсивности мероприятий подготовки НАТО с наступательной тематикой, поощрение белорусских радикальных элементов для свержения законной власти в РБ".

Что предшествовало: В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск.

Предыстория:

10 октября Александр Лукашенко сообщил, что РФ и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну, и в качестве предлога для этого может быть организована некая провокация с якобы нападением Украины на соседнюю страну.

15 октября первые эшелоны с российскими военнослужащими прибыли в Республику Беларусь.

Количество российских военных, которое будет находиться в Беларуси в рамках развертывания "совместной группировки войск", по словам Ревенко, составит до 9 тысяч человек.

16 октября Госпогранслужба Украины сообщила, что ситуация на границе с Беларусью пока контролируемая, изменений не зафиксировано, за обстановкой с российскими войсками в глубине этой страны следит разведка и соответствующие подразделения Сил обороны.