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Россия отправит в Беларусь до 170 танков, до 200 ББМ и около ста орудий

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 октября 2022, 15:33
иллюстративное фото Минобороны РБ

В рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск в Беларусь из РФ прибудут около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм.

Источник: начальник департамента международного военного сотрудничества помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко в Twitter

Прямая речь: "Общая численность к прибытию в РБ составит до 9000 л/с, около 170 танков, до 200 ББМ и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм".

Детали: По словам Ревенко, в качестве угроз безопасности союзному государству РФ и РБ рассматриваются: "развертывание группировки НАТО вблизи границ СГ на фоне отсутствия диалога, повышение интенсивности мероприятий подготовки НАТО с наступательной тематикой, поощрение белорусских радикальных элементов для свержения законной власти в РБ".

Что предшествовало: В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск.

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Темы: БеларусьРосcиявойна
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