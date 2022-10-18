У Києві дістали з-під завалів тіло 5-ї жертви удару дрону-камікадзе
Вівторок, 18 жовтня 2022, 12:07
З-під завалів зруйнованого будинку в Шевченківському районі Києві дістали тіло 5-ї жертви удару ворожого дрона, який стався напередодні.
Джерело: очільник столиці Віталій Кличко в соцмережах
Пряма мова: "З-під завалів будинку в центрі столиці, в який вчора вранці влучив російський дрон-камікадзе, дістали тіло ще однієї загиблої мешканки - літньої жінки.
Це вже п’ята жертва варварської атаки Росії на столицю 17 жовтня".
Деталі: Кличко зазначив, що пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають. Працюють рятувальники, інші служби. Вони розбирають завали та вивозять будівельне сміття.
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Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вранці 17 жовтня російські загарбники атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. Зокрема, влучили по житловому будинку в Шевченківському районі столиці.
- За даними голови Нацполіції Ігоря Клименка, о 6.37 був перший удар по Києву, о 8.20 - останній. Зафіксовано 5 дронів камікадзе: три влучили в об'єкти критичної інфраструктури, 1 влучив у житловий будинок, ще один був збитий працівниками поліції: патрульним, уповноваженим карного розшуку та спецпризначенцем.
- Станом на вечір було відомо про 4 жертви, з них подружжя (жінка була на 6-му місяці вагітності). Врятовано 19 людей.