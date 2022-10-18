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У Києві дістали з-під завалів тіло 5-ї жертви удару дрону-камікадзе

Валентина РоманенкоВівторок, 18 жовтня 2022, 12:07
фото з Facebооk Кличка

З-під завалів зруйнованого будинку в Шевченківському районі Києві дістали тіло 5-ї жертви удару ворожого дрона, який стався напередодні.

Джерело: очільник столиці Віталій Кличко в соцмережах

Пряма мова: "З-під завалів будинку в центрі столиці, в який вчора вранці влучив російський дрон-камікадзе, дістали тіло ще однієї загиблої мешканки - літньої жінки.

Це вже п’ята жертва варварської атаки Росії на столицю 17 жовтня".

Деталі: Кличко зазначив, що пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають. Працюють рятувальники, інші служби. Вони розбирають завали та вивозять будівельне сміття.

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Теми: Київвійна
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