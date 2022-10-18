В Киеве достали из-под завалов тело 5-й жертвы удара дрона-камикадзе

Из-под завалов разрушенного дома в Шевченковском районе Киева достали тело 5-й жертвы удара вражеского дрона, который произошел накануне.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях

Прямая речь: "Из-под завалов дома в центре столицы, в который вчера утром попал российский дрон-камикадзе, достали тело еще одной погибшей жительницы - пожилой женщины.

Это уже пятая жертва варварской атаки России на столицу 17 октября".

Детали: Кличко отметил, что поисково-спасательные работы в доме продолжаются. Работают спасатели, другие службы. Они разбирают завалы и вывозят строительный мусор.

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