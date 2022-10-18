В Киеве достали из-под завалов тело 5-й жертвы удара дрона-камикадзе
Вторник, 18 октября 2022, 12:07
Из-под завалов разрушенного дома в Шевченковском районе Киева достали тело 5-й жертвы удара вражеского дрона, который произошел накануне.
Источник: мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях
Прямая речь: "Из-под завалов дома в центре столицы, в который вчера утром попал российский дрон-камикадзе, достали тело еще одной погибшей жительницы - пожилой женщины.
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Это уже пятая жертва варварской атаки России на столицу 17 октября".
Детали: Кличко отметил, что поисково-спасательные работы в доме продолжаются. Работают спасатели, другие службы. Они разбирают завалы и вывозят строительный мусор.
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Предыстория:
- Утром 17 октября из-за российские захватчики атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе.
- По данным главы Нацполиции Игоря Клименко, в 6.37 был первый удар по Киеву, в 8.20 - последний. Зафиксировано 5 дронов камикадзе: три попали в объекты критической инфраструктуры, 1 попал в жилой дом, еще один был сбит работниками полиции: патрульным, уполномоченным уголовного розыска и спецназовцем.
- По состоянию на вечер было известно о 4 жертвах, из них супружеская пара (женщина была на 6-м месяце беременности). Спасены 19 человек.