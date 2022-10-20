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Зеленський про вибух на Керченському мосту: Ми цього точно не замовляли

"Українська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 18:34
Володимир Зеленський, фото з сайту президента

Президент Володимир Зеленський відкинув звинувачення Росії, що вибух на Керченському мосту 8 жовтня організували українські спецслужби.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю канадському телеканалу CTV News

Пряма мова: "Ми цього (вибуху на Керченському мосту - ред.) точно не замовляли, наскільки я знаю". 

Деталі: Президент припустив, що вибух на мосту міг стати результатом внутрішньої російської боротьби між спецслужбами та військовими.

"Там багато вертикалів влади. Це велика система. У Радянському Союзі це був КДБ. Сьогодні вона складається з кількох гілок, які постійно вирішують, хто з них є головним", - додав президент.

Що цьому передувало: 

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Теми: ЗеленськийКерченський містпрезидентвибух
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