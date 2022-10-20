Зеленський про вибух на Керченському мосту: Ми цього точно не замовляли
Четвер, 20 жовтня 2022, 18:34
Президент Володимир Зеленський відкинув звинувачення Росії, що вибух на Керченському мосту 8 жовтня організували українські спецслужби.
Джерело: Зеленський в інтерв'ю канадському телеканалу CTV News
Пряма мова: "Ми цього (вибуху на Керченському мосту - ред.) точно не замовляли, наскільки я знаю".
Деталі: Президент припустив, що вибух на мосту міг стати результатом внутрішньої російської боротьби між спецслужбами та військовими.
"Там багато вертикалів влади. Це велика система. У Радянському Союзі це був КДБ. Сьогодні вона складається з кількох гілок, які постійно вирішують, хто з них є головним", - додав президент.
Що цьому передувало:
- Вибух на Керченському мосту стався 8 жовтня. У російському слідкомі дійшли висновку, що вибух організували українські спецслужби.
- Видання The New York Times, посилаючись на джерела, повідомило, що атаку на міст організували українські спецслужби.
- Джерела УП також повідомили, що за підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки України.
- У Головному управлінні розвідки України назвали "нісенітницею" розслідування РФ.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк припустив, що підрив справа рук самих росіян.
ВІДЕО ДНЯ