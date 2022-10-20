Зеленський про вибух на Керченському мосту: Ми цього точно не замовляли

Президент Володимир Зеленський відкинув звинувачення Росії, що вибух на Керченському мосту 8 жовтня організували українські спецслужби.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю канадському телеканалу CTV News

Пряма мова: "Ми цього (вибуху на Керченському мосту - ред.) точно не замовляли, наскільки я знаю".

Деталі: Президент припустив, що вибух на мосту міг стати результатом внутрішньої російської боротьби між спецслужбами та військовими.

"Там багато вертикалів влади. Це велика система. У Радянському Союзі це був КДБ. Сьогодні вона складається з кількох гілок, які постійно вирішують, хто з них є головним", - додав президент.

Що цьому передувало:

Вибух на Керченському мосту стався 8 жовтня. У російському слідкомі дійшли висновку, що вибух організували українські спецслужби.

Видання The New York Times, посилаючись на джерела, повідомило, що атаку на міст організували українські спецслужби.

Джерела УП також повідомили, що за підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки України.

У Головному управлінні розвідки України назвали "нісенітницею" розслідування РФ.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк припустив, що підрив справа рук самих росіян.