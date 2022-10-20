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Зеленский о взрыве на Керченском мосту: Мы этого точно не заказывали

"Украинская правда"Четверг, 20 октября 2022, 18:34
Владимир Зеленский, фото с сайта президента

Президент Владимир Зеленский отверг обвинения России, что взрыв на Керченском мосту 8 октября организовали украинские спецслужбы.

Джерело: Зеленский в интервью канадскому телеканалу CTV News

Прямая речь: "Мы этого (взрыва на Керченском мосту – ред.) точно не заказывали, насколько я знаю". 

Детали: Президент предположил, что взрыв на мосту мог стать результатом внутренней российской борьбы между военными и спеслужбами.

"Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких ветвей, которые постоянно решают, кто из них является главным", - добавил президент.

Что этому предшествовало: 

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Темы: ЗеленскийКерченский мостпрезидентвзрыв
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