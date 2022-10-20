Зеленский о взрыве на Керченском мосту: Мы этого точно не заказывали

Президент Владимир Зеленский отверг обвинения России, что взрыв на Керченском мосту 8 октября организовали украинские спецслужбы.

Джерело: Зеленский в интервью канадскому телеканалу CTV News

Прямая речь: "Мы этого (взрыва на Керченском мосту – ред.) точно не заказывали, насколько я знаю".

Детали: Президент предположил, что взрыв на мосту мог стать результатом внутренней российской борьбы между военными и спеслужбами.

"Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких ветвей, которые постоянно решают, кто из них является главным", - добавил президент.

Что этому предшествовало:

Взрыв на Керченском мосту произошел 8 октября. В российский следкоме пришли к выводу, что взрыв организовали украинские спецслужбы.

Издание The New York Times, ссылаясь на источники, сообщило, что атаку на мост организовали украинские спецслужбы.

Источники УП также сообщили, что за подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности Украины.

В Главном управлении разведки Украины назвали "чушью" расследование РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что подрыв дело рук самих россиян.