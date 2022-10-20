Микитася арестовали с возможностью залога, в три раза меньшего, чем взятка

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 декабря с возможностью внесения 260 миллионов гривен залога экс-нардепу Максиму Микитасю, которого уличили в попытке дать мэру Днепра Борису Филатову 22 миллиона евро (около 850 миллионов гривен) взятки.

Источник: Укринформ

Детали: Соответствующее решение принял в четверг следственный судья Виталий Дубас.

"Суд постановил: применить к подозреваемому Микитасю Максиму Викторовичу меру пресечения содержание под стражей на срок 60 суток до 16 декабря 2022 года включительно. Определить подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 100 тысяч необлагаемых минимумов для граждан, что составляет 260 млн гривен", - объявил судья.

В случае внесения залога суд обязал Микитася не отлучаться без разрешения следователя из Киевской области, сдать паспорта для выезда за границу, не общаться со свидетелями по делу и носить электронное средство контроля.

Предыстория:

18 октября застройщика Максима Микитася задержали после попытки дать многомиллионную взятку городскому голове Днепра Борису Филатову.

Филатов подтвердил информацию о том, что Микитась предлагал ему взятку в размере 22 млн евро за возможность строить метро в городе.

В конце декабря 2020 года Национальная полиция объявила застройщику Микитасю подозрение в заказе похищения человека. Речь идет о юристе Олеге Мирошниченко.

31 декабря 2020 года его отправили под стражу в этом деле. Микитась и его защита считают расследование полиции местью за показания против Татарова. В марте 2021-го Микитася освободили из-под стражи.