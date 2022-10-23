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Минобороны Беларуси показало прибытие в страну военных РФ: встречают с хлебом-солью

Станислав ПогориловВоскресенье, 23 октября 2022, 11:04
Фото: Минобороны Беларуси

Министерство обороны Беларуси отчиталось о прибытии российских военных на территорию страны, на полигоне их встретили с хлебом-солью.

Источник: фотоотчет минобороны Беларуси

Дословно: "Российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск (сил), прибывают в Республику Беларусь".

 
 
 
 
 
 

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Темы: БеларусьРосcиявойна
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