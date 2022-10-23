Минобороны Беларуси показало прибытие в страну военных РФ: встречают с хлебом-солью
Воскресенье, 23 октября 2022, 11:04
Министерство обороны Беларуси отчиталось о прибытии российских военных на территорию страны, на полигоне их встретили с хлебом-солью.
Источник: фотоотчет минобороны Беларуси
Дословно: "Российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск (сил), прибывают в Республику Беларусь".
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Предистория:
- 20 октября СМИ сообщили, что на военном аэродроме "Зябровка" у границы Беларуси с Украиной стало больше российской техники и войск, а также что россияне везут в РБ бойцов и боеприпасы с Дальнего Востока РФ.
- В Генеральном штабе ВСУ заявили, что угроза повторного наступления с территории Беларуси растет, но направление наступления может измениться на запад белорусско-украинской границы.
- Однако американский Институт исследования войны (ISW) и военная разведка Великобритании пока считают риск нового наступления из Беларуси низким.
- 22 октября в Верховную Раду внесли проект постановления о признании Беларуси временно оккупированной страной.