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Зеленський: Чи не час Ізраїлю обрати, з ким ви?

Ірина БалачукПонеділок, 24 жовтня 2022, 18:06
Зеленський: Чи не час Ізраїлю обрати, з ким ви?
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський закликав Ізраїлю визначитися, з ким він, та почати допомагати Україні.

Джерело: виступ Зеленського перед учасниками Саміту демократії Haaretz

Пряма мова Зеленського: "Я щиро дякую вам (Ізраїлю – ред.) за нагороду Democracy Award, якою ви відзначили нашу боротьбу.

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Але чи не час і вашій державі обрати, з ким ви? З демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню? Чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору є повна руйнація глобальної безпеки?".

Деталі: Зеленський висловив упевненість, що Ізраїль дасть справедливі відповіді на його запитання, оскільки воно не про політику, а про цінності.

Він також нагадав, що низка партнерів вже допомагають чи можуть допомогти захистити українське небо. Але Ізраїлю серед цих партнерів немає. Зеленський додав, що Україна зверталась по допомогу до Ізраїлю ще з 2014 року.

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Він підкреслив, що українці не відмовляться від своєї боротьби, бо хочуть "простих і зрозумілих речей: звільнити свою землю, гарантувати безпеку своєму народу, дати мир українцям".

Президент висловив упевненість, що українці й надалі захищатимуть і захистять Україну й свою свободу, а також спільну свободу усіх демократичних країн.

"Я дякую народу Ізраїлю за розуміння й допомогу, зокрема медичну, яку ми отримали від вашого суспільства! Дякую вам і всім медіа Ізраїлю, які поширюють правду про цю війну. Дякую всім вашим людям, які виходили на вулиці після початку повномасштабної війни, і ми бачили: нас підтримують на землі обітованій. Вірю, що ми побачимо підтримку й у небі", – підсумував Зеленський.  

Для довідки: Haaretz – одне з провідних і найстаріших медіа в інформаційному полі Ізраїлю, що користується авторитетом не лише на національному рівні, а й в усьому демократичному світі.

Передісторія: 

  • 16 жовтня міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай заявив, що оскільки Іран передає Росії балістичні ракети, Єрусалим має надати військову допомогу Україні, як це роблять США і країни НАТО.
  • Наступного дня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що надання Ізраїлем військової допомоги Україні зруйнує всі відносини цієї країни з Росією.
  • 18 жовтня Ізраїльська газета Haaretz написала, що на 24 жовтня була запланована телефонна розмова міністра оборони Ізраїлю Бенні Ганца та його колеги з України Олексія Резнікова, але її скасували.
  • 19 жовтня міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що Ізраїль не постачатиме зброю Україні для протистояння російському вторгненню, але міг би надати систему раннього попередження про наближення ракетних ударів чи ударів дронів.
  • 20 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. Вони обговорили іранські дрони та військову допомогу Україні.

Теми: ЗеленськийІзраїльУкраїнавійна
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