Зеленский: Не пора ли Израилю выбрать, с кем вы?

Президент Владимир Зеленский призвал Израиль определиться, с кем он, и начать помогать Украине.

Источник: выступление Зеленского перед участниками Саммита демократии Haaretz

Прямая речь Зеленского: "Я искренне благодарю вас (Израиль – ред.) за награду Democracy Award, которой вы отметили нашу борьбу.

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Но не пора ли и вашему государству выбрать, с кем вы? С демократическим миром, который бок о бок борется против экзистенциальной угрозы своему существованию? Или с теми, кто закрывает глаза на российский террор даже тогда, когда ценой продолжения террора является полное разрушение глобальной безопасности?".

Детали: Зеленский выразил уверенность, что Израиль даст справедливые ответы на его вопрос, поскольку он не о политике, а о ценностях.

Он также напомнил, что ряд партнеров уже помогают или могут помочь защитить украинское небо. Но Израиля среди этих партнеров нет. Зеленский добавил, что Украина обращалась за помощью к Израилю еще с 2014 года.

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Он подчеркнул, что украинцы не откажутся от своей борьбы, потому что хотят "простых и понятных вещей: освободить свою землю, гарантировать безопасность своему народу, дать мир украинцам".

Президент выразил уверенность, что украинцы и в дальнейшем будут защищать и защитят Украину и свою свободу, а также общую свободу всех демократических стран.

"Я благодарю народ Израиля за понимание и помощь, в частности медицинскую, которую мы получили от вашего общества! Спасибо вам и всем медиа Израиля, которые распространяют правду об этой войне. Спасибо всем вашим людям, которые выходили на улицы после начала полномасштабной войны, и мы видели: нас поддерживают на земле обетованной. Верю, что мы увидим поддержку и в небе", – подытожил Зеленский.

Для справки: Haaretz – одно из ведущих и старейших медиа в информационном поле Израиля, пользующееся авторитетом не только на национальном уровне, но и во всем демократическом мире.

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