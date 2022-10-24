Зеленский: Не пора ли Израилю выбрать, с кем вы?
Президент Владимир Зеленский призвал Израиль определиться, с кем он, и начать помогать Украине.
Источник: выступление Зеленского перед участниками Саммита демократии Haaretz
Прямая речь Зеленского: "Я искренне благодарю вас (Израиль – ред.) за награду Democracy Award, которой вы отметили нашу борьбу.
Но не пора ли и вашему государству выбрать, с кем вы? С демократическим миром, который бок о бок борется против экзистенциальной угрозы своему существованию? Или с теми, кто закрывает глаза на российский террор даже тогда, когда ценой продолжения террора является полное разрушение глобальной безопасности?".
Детали: Зеленский выразил уверенность, что Израиль даст справедливые ответы на его вопрос, поскольку он не о политике, а о ценностях.
Он также напомнил, что ряд партнеров уже помогают или могут помочь защитить украинское небо. Но Израиля среди этих партнеров нет. Зеленский добавил, что Украина обращалась за помощью к Израилю еще с 2014 года.
Он подчеркнул, что украинцы не откажутся от своей борьбы, потому что хотят "простых и понятных вещей: освободить свою землю, гарантировать безопасность своему народу, дать мир украинцам".
Президент выразил уверенность, что украинцы и в дальнейшем будут защищать и защитят Украину и свою свободу, а также общую свободу всех демократических стран.
"Я благодарю народ Израиля за понимание и помощь, в частности медицинскую, которую мы получили от вашего общества! Спасибо вам и всем медиа Израиля, которые распространяют правду об этой войне. Спасибо всем вашим людям, которые выходили на улицы после начала полномасштабной войны, и мы видели: нас поддерживают на земле обетованной. Верю, что мы увидим поддержку и в небе", – подытожил Зеленский.
Для справки: Haaretz – одно из ведущих и старейших медиа в информационном поле Израиля, пользующееся авторитетом не только на национальном уровне, но и во всем демократическом мире.
Предыстория:
- 16 октября министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил, что поскольку Иран передает России баллистические ракеты, Иерусалим должен оказать военную помощь Украине, как это делают США и страны НАТО.
- На следующий день заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что предоставление Израилем военной помощи Украине разрушит все отношения этой страны с Россией.
- 18 октября израильская газета Haaretz написала, что на 24 октября был запланирован телефонный разговор министра обороны Израиля Бенни Ганца и его коллеги из Украины Алексея Резникова, но его отменили.
- 19 октября министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль не будет поставлять оружие Украине для противостояния российскому вторжению, но мог бы предоставить систему раннего предупреждения о приближении ракетных ударов или ударов дронов.
- 20 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Они обсудили иранские дроны и военную помощь Украине.