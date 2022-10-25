Росії треба 5 років на відновлення запасів ракет: заважають санкції

В українських органах влади вважають, що Російській Федерації знадобиться 5 років для відновлення довоєнного запасу високоточних ракет.

Джерело: обізнаний співрозмовник "Української правди" в силових органах

Пряма мова: "Їм п’ять років треба на відновлення запасу станом на лютий цього року. Санкції тримають їх без складових".

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Деталі: Джерело УП уточнило, що росіянам все ж вдається "потрошки" виробляти ракети зі старих запасів, але "це інші темпи та обсяги".

Передісторія:

За майже 8 місяців повномасштабної війни, за даними міністра оборони України Олексія Резнікова, Росія використала дві третини зі свого арсеналу високоточних ракет – станом на 14 жовтня в неї лишалося орієнтовно 609 із 1844 таких боєприпасів.

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія вже використовує недоторканний запас "Іскандерів" (лишилося 13%), а по "Калібрах" і по Х-101, Х-555 ще намагається "утримуватися в межах своїх норм" (лишилося 43% і 45% відповідно).

Росіяни вже використовують іранські безпілотники-камікадзе, нібито планують використовувати балістичні ракети іранського виробництва, а також іранські каски й бронежилети для мобілізованих новачків.

Іран заперечує, що озброює Росію під час війни, але за даними ЗМІ угода про додаткові дрони і ракети "земля-земля" була досягнута 6 жовтня.