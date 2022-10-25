Росії треба 5 років на відновлення запасів ракет: заважають санкції

В українських органах влади вважають, що Російській Федерації знадобиться 5 років для відновлення довоєнного запасу високоточних ракет.

Джерело: обізнаний співрозмовник "Української правди" в силових органах

Пряма мова: "Їм п’ять років треба на відновлення запасу станом на лютий цього року. Санкції тримають їх без складових".

Деталі: Джерело УП уточнило, що росіянам все ж вдається "потрошки" виробляти ракети зі старих запасів, але "це інші темпи та обсяги".

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