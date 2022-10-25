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России надо 5 лет на восстановление запасов ракет: мешают санкции

Роман КравецВторник, 25 октября 2022, 13:29
Крылатая ракета, фото с armflot.ru

В украинских органах власти считают, что Российской Федерации понадобится 5 лет для восстановления довоенного запаса высокоточных ракет.

Источник: осведомленный собеседник "Украинской правды" в силовых органах

Прямая речь: "Им пять лет нужно на восстановление запаса по состоянию на февраль этого года. Санкции держат их без составляющих".

Детали: Источник УП уточнил, что россиянам все же удается "понемногу" производить ракеты из старых запасов, но "это другие темпы и объемы".

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Темы: Росcияоружиевойна
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