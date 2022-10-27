Поліцейські припинили охороняти "палац" Медведчука після матеріалу УП

В ніч на 27 жовтня поліція охорони залишила маєток Віктора Медведчука в Києві.

Джерело: джерела УП на території маєтку

Деталі: Опівночі поліція охорони, яка згідно договору встановила пост біля маєтку кума Володимира Путіна у Пущі-Водиці, припинила виконувати послуги з охорони об‘єкту.

Наразі УП встановлює, чи було розірвано договір щодо охорони майна.

Оновлено о 16:10: Департамент поліції охорони повідомив в коментарі УП, що поліція розірвала догорів про охорону в односторонньому поряду.

Довідково: Поліція охорони – підрозділ Нацполіції, який на договірних засадах здійснює охорону квартир, будинків та інших об'єктів.

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Що цьому передувало:

Юристи компанії Оксани Марченко 3 жовтня прийшли повертати майно Віктора Медведчука у Пущі-Водиці.

Керівник ГО "НПУ Межигір’я" Денис Тарахкотелик повідомив, що маєток Медведчука та прилегла територія з середини березня охороняються ГО "НПУ Межигір’я" в рамках домовленості з офісом Генерального прокурора про зберігання майна на час слідчих дій.

Раніше джерела УП повідомили, що на території постійно чергує поліція охорони, послуги якої платні, а патрульні, які прибули на місце, обшукали знімальну групу УП.

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