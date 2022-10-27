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Поліцейські припинили охороняти "палац" Медведчука після матеріалу УП

Тетяна Лозовенко, Михайло ТкачЧетвер, 27 жовтня 2022, 12:23
Маєток Віктора Медведчука, ФОТО УП

В ніч на 27 жовтня поліція охорони залишила маєток Віктора Медведчука в Києві.

Джерело: джерела УП на території маєтку

Деталі: Опівночі поліція охорони, яка згідно договору встановила пост біля маєтку кума Володимира Путіна у Пущі-Водиці, припинила виконувати послуги з охорони об‘єкту. 

Наразі УП встановлює, чи було розірвано договір щодо охорони майна. 

Оновлено о 16:10: Департамент поліції охорони повідомив в коментарі УП, що поліція розірвала догорів про охорону в односторонньому поряду. 

Довідково: Поліція охорони – підрозділ Нацполіції, який на договірних засадах здійснює охорону квартир, будинків та інших об'єктів.

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Що цьому передувало: 

  • Юристи компанії Оксани Марченко 3 жовтня прийшли повертати майно Віктора Медведчука у Пущі-Водиці. 
  • Керівник ГО "НПУ Межигір’я" Денис Тарахкотелик повідомив, що маєток Медведчука та прилегла територія з середини березня охороняються ГО "НПУ Межигір’я" в рамках домовленості з офісом Генерального прокурора про зберігання майна на час слідчих дій.
  • Раніше джерела УП повідомили, що на території постійно чергує поліція охорони, послуги якої платні, а патрульні, які прибули на місце, обшукали знімальну групу УП.

Нагадаємо: 

  • Депутат Верховної Ради від ОПЗЖ Віктор Медведчук утік із-під домашнього арешту в Києві 23 лютого. 24 березня його пасинок – син Оксани Марченко Богдан – найняв поліцію охорони в будинок на Медвинській 24 у Києві, з якого кум Володимира Путіна втік напередодні війни. 
  • 12 квітня Віктора Медведчука затримали в Україні.
  • 22 вересня його обміняли Росії на полонених українських військовослужбовців. Перед цим він нібито дав усі необхідні свідчення. 

Теми: Медведчукполіція
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