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Полицейские прекратили охранять "дворец" Медведчука после материала УП

Татьяна Лозовенко, Михаил ТкачЧетверг, 27 октября 2022, 12:23
Имение Виктора Медведчука, ФОТО УП

В ночь на 27 октября полиция охраны оставила имение Виктора Медведчука в Киеве.

Источник: источники УП на территории имения

Детали: В полночь полиция охраны, которая согласно договору установила пост возле имения кума Владимира Путина в Пуще-Водице, прекратила предоставлять услуги по охране объекта. 

Сейчас УП устанавливает, был ли расторгнут договор об охране территории.

Обновлено в 16:10: Департамент полиции охраны сообщил в комментарии УП, что полиция разорвала договор об охране в одностороннем порядке. 

Справка: Полиция охраны – подразделение Нацполиции, которое на договорных началах осуществляет охрану квартир, домов и других объектов. 

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Что этому предшествовало: 

  • Юристы компании Оксаны Марченко 3 октября пришли возвращать имущество Виктора Медведчука в Пуще-Водице. Руководитель ОО "НПУ Межигорье" Денис Тарахкотелик сообщил, что имение Медведчука и прилегающая территория с середины марта охраняются ОО "НПУ Межигорье" в рамках договоренности с офисом Генерального прокурора о хранении имущества на время следственных действий.
  • Ранее источники УП сообщили, что на территории постоянно дежурит полиция охраны, услуги которой платные, а патрульные, прибывшие на место, обыскали съемочную группу УП.

Напомним: 

  • Депутат ВР от ОПЗЖ Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста 23 февраля. 24 марта его пасынок – сын Оксаны Марченко Богдан – нанял полицию охраны в дом на Медвинской 24 в Киеве, из которого кум Владимира Путина сбежал накануне войны. 
  • 12 апреля Виктора Медведчука задержали в Украине.
  • 22 сентября его обменяли России на пленных украинских военнослужащих. Перед этим он якобы дал все необходимые показания. 

Темы: Медведчукполиция
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