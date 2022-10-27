Полицейские прекратили охранять "дворец" Медведчука после материала УП
Четверг, 27 октября 2022, 12:23
В ночь на 27 октября полиция охраны оставила имение Виктора Медведчука в Киеве.
Источник: источники УП на территории имения
Детали: В полночь полиция охраны, которая согласно договору установила пост возле имения кума Владимира Путина в Пуще-Водице, прекратила предоставлять услуги по охране объекта.
Сейчас УП устанавливает, был ли расторгнут договор об охране территории.
Обновлено в 16:10: Департамент полиции охраны сообщил в комментарии УП, что полиция разорвала договор об охране в одностороннем порядке.
Справка: Полиция охраны – подразделение Нацполиции, которое на договорных началах осуществляет охрану квартир, домов и других объектов.
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Что этому предшествовало:
- Юристы компании Оксаны Марченко 3 октября пришли возвращать имущество Виктора Медведчука в Пуще-Водице. Руководитель ОО "НПУ Межигорье" Денис Тарахкотелик сообщил, что имение Медведчука и прилегающая территория с середины марта охраняются ОО "НПУ Межигорье" в рамках договоренности с офисом Генерального прокурора о хранении имущества на время следственных действий.
- Ранее источники УП сообщили, что на территории постоянно дежурит полиция охраны, услуги которой платные, а патрульные, прибывшие на место, обыскали съемочную группу УП.
Напомним:
- Депутат ВР от ОПЗЖ Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста 23 февраля. 24 марта его пасынок – сын Оксаны Марченко Богдан – нанял полицию охраны в дом на Медвинской 24 в Киеве, из которого кум Владимира Путина сбежал накануне войны.
- 12 апреля Виктора Медведчука задержали в Украине.
- 22 сентября его обменяли России на пленных украинских военнослужащих. Перед этим он якобы дал все необходимые показания.