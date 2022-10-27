Полицейские прекратили охранять "дворец" Медведчука после материала УП

В ночь на 27 октября полиция охраны оставила имение Виктора Медведчука в Киеве.

Источник: источники УП на территории имения

Детали: В полночь полиция охраны, которая согласно договору установила пост возле имения кума Владимира Путина в Пуще-Водице, прекратила предоставлять услуги по охране объекта.

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Сейчас УП устанавливает, был ли расторгнут договор об охране территории.

Обновлено в 16:10: Департамент полиции охраны сообщил в комментарии УП, что полиция разорвала договор об охране в одностороннем порядке.

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Справка: Полиция охраны – подразделение Нацполиции, которое на договорных началах осуществляет охрану квартир, домов и других объектов.

Что этому предшествовало:

Юристы компании Оксаны Марченко 3 октября пришли возвращать имущество Виктора Медведчука в Пуще-Водице. Руководитель ОО "НПУ Межигорье" Денис Тарахкотелик сообщил, что имение Медведчука и прилегающая территория с середины марта охраняются ОО "НПУ Межигорье" в рамках договоренности с офисом Генерального прокурора о хранении имущества на время следственных действий.

Ранее источники УП сообщили, что на территории постоянно дежурит полиция охраны, услуги которой платные, а патрульные, прибывшие на место, обыскали съемочную группу УП.

Напомним: