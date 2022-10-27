Поліція туманно пояснила, чому "палац" Медведчука більше не охороняють

Поліція охорони підтвердила, що припинила охороняти маєток кума Путіна Віктора Медведчука в Києві та розірвала договір про надання послуг в односторонньому порядку.

Джерело: УП з посиланням на коментар начальника Департаменту поліції охорони Сергія Парфенюка

Пряма мова: "Відповідно до укладеного раніше договору, наші співробітники дійсно здійснювали охорону публічної безпеки і порядку на території об’єкта у Пущі-Водиці. Утім поліція охорони в односторонньому порядку розірвала договір і припинила надавати передбачені ним послуги, починаючи з 00:00 27 жовтня 2022 року".

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Деталі: Чому поліція розірвала договір - начальник не пояснив.

Довідково: Поліція охорони – підрозділ Нацполіції, який на договірних засадах здійснює охорону квартир, будинків та інших об'єктів.

Що цьому передувало: Зранку 27 жовтня джерела УП на території маєтку повідомили, що поліція охорони залишила маєток Віктора Медведчука. 26 жовтня "Українська правда" опублікувала матеріал про те, що Медведчук намагається повернути свій маєток в Києві.

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