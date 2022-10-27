Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція туманно пояснила, чому "палац" Медведчука більше не охороняють

Тетяна Лозовенко, Михайло ТкачЧетвер, 27 жовтня 2022, 15:43
Маєток Віктора Медведчука, фото УП

Поліція охорони підтвердила, що припинила охороняти маєток кума Путіна Віктора Медведчука в Києві та розірвала договір про надання послуг в односторонньому порядку.

Джерело: УП з посиланням на коментар начальника Департаменту поліції охорони Сергія Парфенюка

Пряма мова: "Відповідно до укладеного раніше договору, наші співробітники дійсно здійснювали охорону публічної безпеки і порядку на території об’єкта у Пущі-Водиці. Утім поліція охорони в односторонньому порядку розірвала договір і припинила надавати передбачені ним послуги, починаючи з 00:00 27 жовтня 2022 року". 

Деталі: Чому поліція розірвала договір - начальник не пояснив.

Довідково: Поліція охорони – підрозділ Нацполіції, який на договірних засадах здійснює охорону квартир, будинків та інших об'єктів.

Що цьому передувало: Зранку 27 жовтня джерела УП на території маєтку повідомили, що поліція охорони залишила маєток Віктора Медведчука. 26 жовтня "Українська правда" опублікувала матеріал про те, що Медведчук намагається повернути свій маєток в Києві.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Депутат Верховної Ради від ОПЗЖ Віктор Медведчук утік із-під домашнього арешту в Києві 23 лютого. 24 березня його пасинок Богдан найняв поліцію охорони в будинок на Медвинській 24.
  • 12 квітня Медведчука затримали в Україні.
  • 22 вересня його обміняли Росії на полонених українських військовослужбовців. 
  • Юристи компанії Оксани Марченко 3 жовтня прийшли повертати майно Віктора Медведчука у Пущі-Водиці. Керівник ГО "НПУ Межигір’я" Денис Тарахкотелик повідомив, що маєток Медведчука та прилегла територія з середини березня охороняються ГО "НПУ Межигір’я" в рамках домовленості з офісом Генпрокурора про зберігання майна на час слідчих дій.
  • Джерела УП повідомляли, що на території постійно чергує поліція охорони, послуги якої платні, а патрульні, які прибули на місце, обшукали знімальну групу УП.

Теми: Медведчукполіція
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW: Путін підтвердив незмінну мету – знищити українську державу

оновленоІлон Маск купив Twitter, попереднє керівництво залишило штаб-квартиру

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги – ЗМІ

Повітряники пояснили, в яких випадках оголошується повітряна тривога

ЗСУ просуваються на Луганщині, хоч і повільно – Гайдай

США розробили план протидії захопленню західної зброї в Україні Росією

Усі новини...
Медведчук
Поліцейські припинили охороняти "палац" Медведчука після матеріалу УП
Буданов: По фіналу Медведчук з'явився в Москві
В уряді хочуть заборонити громадську організацію Медведчука
Останні новини
09:19
У Молдові заявили про ризик віялових відключень електроенергії
09:13
Вночі окупанти били по Миколаєву ракетами С-300: зруйновано адмінбудівлю, 1 поранений
09:08
У трьох районах Київщини можуть лунати вибухи через планові роботи
08:58
Глава МЗС Естонії виступив за повернення контролю на внутрішніх кордонах Шенгену
08:47
ООН відкинула звинувачення Росії в діяльності біолабораторій США в Україні
08:37
У Раді заявили, що не уповноважували Гончаренка представляти позицію парламенту у Косові
08:18
Росіяни на Донеччині вбили 4 людей і поранили 9-х за добу
07:58
Влада Естонії позбавить росіян і білорусів дозволів на зброю
07:48
фотоРосіяни всю ніч гатили по Нікопольському району з "Градів" і важкої артилерії
07:18
ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 13 населених пунктів – зведення
Усі новини...