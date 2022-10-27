Поліція туманно пояснила, чому "палац" Медведчука більше не охороняють
Поліція охорони підтвердила, що припинила охороняти маєток кума Путіна Віктора Медведчука в Києві та розірвала договір про надання послуг в односторонньому порядку.
Джерело: УП з посиланням на коментар начальника Департаменту поліції охорони Сергія Парфенюка
Пряма мова: "Відповідно до укладеного раніше договору, наші співробітники дійсно здійснювали охорону публічної безпеки і порядку на території об’єкта у Пущі-Водиці. Утім поліція охорони в односторонньому порядку розірвала договір і припинила надавати передбачені ним послуги, починаючи з 00:00 27 жовтня 2022 року".
Деталі: Чому поліція розірвала договір - начальник не пояснив.
Довідково: Поліція охорони – підрозділ Нацполіції, який на договірних засадах здійснює охорону квартир, будинків та інших об'єктів.
Що цьому передувало: Зранку 27 жовтня джерела УП на території маєтку повідомили, що поліція охорони залишила маєток Віктора Медведчука. 26 жовтня "Українська правда" опублікувала матеріал про те, що Медведчук намагається повернути свій маєток в Києві.
Передісторія:
- Депутат Верховної Ради від ОПЗЖ Віктор Медведчук утік із-під домашнього арешту в Києві 23 лютого. 24 березня його пасинок Богдан найняв поліцію охорони в будинок на Медвинській 24.
- 12 квітня Медведчука затримали в Україні.
- 22 вересня його обміняли Росії на полонених українських військовослужбовців.
- Юристи компанії Оксани Марченко 3 жовтня прийшли повертати майно Віктора Медведчука у Пущі-Водиці. Керівник ГО "НПУ Межигір’я" Денис Тарахкотелик повідомив, що маєток Медведчука та прилегла територія з середини березня охороняються ГО "НПУ Межигір’я" в рамках домовленості з офісом Генпрокурора про зберігання майна на час слідчих дій.
- Джерела УП повідомляли, що на території постійно чергує поліція охорони, послуги якої платні, а патрульні, які прибули на місце, обшукали знімальну групу УП.