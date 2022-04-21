Пасинок Медведчука найняв поліцію охороняти його будинок – Bihus.Info
Віктор Медведчук утік із-під домашнього арешту в Києві 23 лютого, а 24 березня його пасинок – син Оксани Марченко Богдан – найняв поліцію охорони в будинок на Медвинській 24 у Києві, з якого кум Володимира Путіна втік напередодні війни.
Джерело: Bihus.Info
Деталі: За словами охоронця Медведчука Андрія Тарана, затриманого СБУ, Медведчук втік вночі 23 лютого, після 1-ї ночі. Організовувала його втечу з України ФСБ РФ під керівництвом Путіна. Після втечі з Медвинської 24 нардеп переховувався на Яслинській 11-б.
Судячи з усього, поліції охорони не було в будинку на Медвинській на момент втечі нардепа ОПЗЖ.
Медведчук не один рік користувався платними послугами поліції охорони, на додачу до "тітушок" із приватної охоронної компанії "Шторм", якою керував Андрій Мартинов. Поліція охорони супроводжувала самого Медведчука і мала угоди на охорону його маєтків.
Начальник Департаменту поліції охорони Сергій Парфенюк повідомив, що контракт на особисту охорону Медведчука був розірваний, коли на Медведчука в Україні наклали санкції (лютий 2021 р. – ред.), а угода на охорону київського маєтку по Медвинській укладена через місяць після втечі Медведчука.
"З того моменту, як до нього були застосовані санкції РНБО, поліція охорони його (особисто Медведчука – ред.) не охороняє. Цей будинок ми взяли під охорону 24 березня. Договір був укладений 24 березня", – сказав Парфенюк.
За його словами, пропозиція надійшла від сина Оксани Марченко – Богдана Марченка.
Журналісти бачили, що наприкінці березня будинок на Медвинській виглядав покинутим, а вже 2 квітня там хтось був.
Журналісти з’ясували, що поліція охорони перебуває і в іншому маєтку Медведчука – на Закарпатті. Це так звана дача Медведчука "Ведмежа діброва" у Жденієво.
Угода з поліцією на охорону "Ведмежої діброви", як повідомили Bihus.Info в Департаменті полції охорони, датована 1 червня 2021 року.
Довідка: Поліція охорони – це підрозділ Національної поліції України, який надає платні послуги охорони людей та нерухомості. Крім Віктора Медведчука, вони охороняли, наприклад, Андрія Портнова.
Передісторія:
- Із травня 2021 року Медведчук перебував під домашнім арештом за підозрою в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів (нафти й газу) в окупованому Криму, з жовтня – ще й за підозрою у держзраді та сприянні діяльності терористичної організації через схеми купівлі вугілля в ОРДЛО.
- За 5 днів до вторгнення Росії в Україну дружина Медведчука Оксана Марченко поїхала до Білорусі, потім опублікувала відео з Москви. 21 лютого з маєтку Медведчука в Києві вивозили майно. 27 лютого стало відомо, що Медведчук втік із-під домашнього арешту.
- 18 березня 2022 року суд дозволив заочно арештувати Медведчука.
- 12 квітня стало відомо про затримання в Україні Віктора Медведчука, який у лютому втік із-під домашнього арешту і у квітні намагався покинути Україну. СБУ провела спецоперацію.
- 16 квітня Личаківський районний суд Львова відправив нардепа Віктора Медведчука під арешт без права внесення застави.
- Президент Володимир Зеленський пропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян. Згодом Марченко і саме Медведчук просили про обмін.