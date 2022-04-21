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Пасинок Медведчука найняв поліцію охороняти його будинок – Bihus.Info

Олена РощінаЧетвер, 21 квітня 2022, 13:22
Віктор Медведчук, фото AFP via Getty Images

Віктор Медведчук утік із-під домашнього арешту в Києві 23 лютого, а 24 березня його пасинок – син Оксани Марченко Богдан – найняв поліцію охорони в будинок на Медвинській 24 у Києві, з якого кум Володимира Путіна втік напередодні війни. 

Джерело: Bihus.Info 

Деталі: За словами охоронця Медведчука Андрія Тарана, затриманого СБУ, Медведчук втік вночі 23 лютого, після 1-ї ночі. Організовувала його втечу з України ФСБ РФ під керівництвом Путіна. Після втечі з Медвинської 24 нардеп переховувався на Яслинській 11-б.

Судячи з усього, поліції охорони не було в будинку на Медвинській на момент втечі нардепа ОПЗЖ.

Медведчук не один рік користувався платними послугами поліції охорони, на додачу до "тітушок" із приватної охоронної компанії "Шторм", якою керував Андрій Мартинов. Поліція охорони супроводжувала самого Медведчука і мала угоди на охорону його маєтків. 

Начальник Департаменту поліції охорони Сергій Парфенюк повідомив, що контракт на особисту охорону Медведчука був розірваний, коли на Медведчука в Україні наклали санкції (лютий 2021 р. – ред.), а угода на охорону київського маєтку по Медвинській укладена через місяць після втечі Медведчука.

"З того моменту, як до нього були застосовані санкції РНБО, поліція охорони його (особисто Медведчука – ред.) не охороняє. Цей будинок ми взяли під охорону 24 березня. Договір був укладений 24 березня", – сказав Парфенюк.

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За його словами, пропозиція надійшла від сина Оксани Марченко – Богдана Марченка. 

Журналісти бачили, що наприкінці березня будинок на Медвинській виглядав покинутим, а вже 2 квітня там хтось був. 

Журналісти з’ясували, що поліція охорони перебуває і в іншому маєтку Медведчука – на Закарпатті. Це так звана дача Медведчука "Ведмежа діброва" у Жденієво. 

Угода з поліцією на охорону "Ведмежої діброви", як повідомили Bihus.Info в Департаменті полції охорони, датована 1 червня 2021 року.

Довідка: Поліція охорони – це підрозділ Національної поліції України, який надає платні послуги охорони людей та нерухомості. Крім Віктора Медведчука, вони охороняли, наприклад, Андрія Портнова.

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Теми: МедведчукПутінФСБдержзрада
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