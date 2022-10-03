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Юристи дружини Медведчука прийшли повертати майно у Пуща-Водиці 

Михайло ТкачПонеділок, 3 жовтня 2022, 14:49
Юристи дружини Медведчука прийшли повертати майно у Пуща-Водиці 
Фото УП

Юристи компанії Оксани Марченко 3 жовтня прийшли повертати майно Віктора Медведчука у Пуща-Водиці, Київ. 

Джерело: кореспондент "Української правди" 

Деталі: Юристи, які представилися представниками компанії "УКРКАПІТАЛ", у понеділок прийшли на прилеглу до маєтку Віктора Медведчука територію з вимогою передати контроль над об'єктом. 

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Компанія "УКРКАПІТАЛ" належить дружині Медведчука Оксані Марченко. 

За словами керівника ГО "НПУ Межигір’я" Дениса Тарахкотелика, маєток Медведчука та прилегла територія з середини березня охороняються ГО "НПУ Межигір’я" в рамках домовленості з офісом Генерального прокурора про зберігання майна на час слідчих дій. 

Наразі юристи викликали поліцію. 

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У коментарі УП один з юристів повідомив: "Наразі чекаємо на виважене рішення правоохоронців".

 

Також юристи стверджують що Віктор Медведчук не має стосунку до цього майна. 

Нагадаємо: 

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Теми: МедведчукКиїв
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