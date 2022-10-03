Юристи дружини Медведчука прийшли повертати майно у Пуща-Водиці
Юристи компанії Оксани Марченко 3 жовтня прийшли повертати майно Віктора Медведчука у Пуща-Водиці, Київ.
Джерело: кореспондент "Української правди"
Деталі: Юристи, які представилися представниками компанії "УКРКАПІТАЛ", у понеділок прийшли на прилеглу до маєтку Віктора Медведчука територію з вимогою передати контроль над об'єктом.
Компанія "УКРКАПІТАЛ" належить дружині Медведчука Оксані Марченко.
За словами керівника ГО "НПУ Межигір’я" Дениса Тарахкотелика, маєток Медведчука та прилегла територія з середини березня охороняються ГО "НПУ Межигір’я" в рамках домовленості з офісом Генерального прокурора про зберігання майна на час слідчих дій.
Наразі юристи викликали поліцію.
У коментарі УП один з юристів повідомив: "Наразі чекаємо на виважене рішення правоохоронців".
Також юристи стверджують що Віктор Медведчук не має стосунку до цього майна.
Нагадаємо:
- Депутат Верховної Ради від ОПЗЖ Віктор Медведчук утік із-під домашнього арешту в Києві 23 лютого.
- Як дізналися ЗМІ, 24 березня його пасинок – син Оксани Марченко Богдан – найняв поліцію охорони в будинок на Медвинській 24 у Києві, з якого кум Володимира Путіна втік напередодні війни.
- 12 квітня Віктора Медведчука затримали в Україні.
- 22 вересня його обміняли Росії на 200 полонених українських військовослужбовців, зокрема, захисників Маріуполя. Перед цим він нібито дав усі необхідні свідчення. (Ще у травні СБУ повідомляла, що Віктор Медведчук дав свідчення щодо Петра Порошенка).
- За даними ЗМІ, обмін полоненими між Росією та Україною наприкінці вересня був схвалений президентом Росії Володимиром Путіним, незважаючи на заперечення ФСБ.
- Путін нібито пообіцяв звільнити свого кума його дружині Оксані Марченко.
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