Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Юристи дружини Медведчука прийшли повертати майно у Пуща-Водиці 

Михайло ТкачПонеділок, 3 жовтня 2022, 14:49
Фото УП

Юристи компанії Оксани Марченко 3 жовтня прийшли повертати майно Віктора Медведчука у Пуща-Водиці, Київ. 

Джерело: кореспондент "Української правди" 

Деталі: Юристи, які представилися представниками компанії "УКРКАПІТАЛ", у понеділок прийшли на прилеглу до маєтку Віктора Медведчука територію з вимогою передати контроль над об'єктом. 

 

Компанія "УКРКАПІТАЛ" належить дружині Медведчука Оксані Марченко. 

За словами керівника ГО "НПУ Межигір’я" Дениса Тарахкотелика, маєток Медведчука та прилегла територія з середини березня охороняються ГО "НПУ Межигір’я" в рамках домовленості з офісом Генерального прокурора про зберігання майна на час слідчих дій. 

Наразі юристи викликали поліцію. 

У коментарі УП один з юристів повідомив: "Наразі чекаємо на виважене рішення правоохоронців".

ВІДЕО ДНЯ
 

Також юристи стверджують що Віктор Медведчук не має стосунку до цього майна. 

Нагадаємо: 

Читайте також: Велике повернення. Як вдалося визволити "азовців" та чому Путін забрав Медведчука

Теми: МедведчукКиїв
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

У новому пакеті військової допомоги США будуть 4 HIMARS – ЗМІ

фото, оновленоПоліцейська загинула під час операції з затримання злочинця в Чернівцях

Маск згадав "помилку Хрущова" та запропонував Україні капітулювати

Росіяни відпустили гендиректора ЗАЕС – МАГАТЕ

фото, відеоЗСУ звільнили Борову на Харківщині

Суддю Верховного Суду з російським паспортом не звільнили під час таємного голосування – ЦПК

Усі новини...
Медведчук
Путін відгукнувся на звернення Марченко і обіцяв їй звільнити Медведчука – джерела 
Велике повернення. Як вдалося визволити "азовців" та чому Путін забрав Медведчука
Глава парламенту сподівається знайти спосіб забрати в Медведчука мандат
Останні новини
04:41
Bloomberg: Туреччина просить Росію відтермінувати платежі за газ до 2024 року
03:58
ОК "Південь": ЗСУ ліквідували російську РСЗВ "Ураган" і затрофеїли два танки
03:07
Північна Корея запустила балістичну ракету над Японією
02:11
Медведєв прокоментував твіти Маска: "Молодець"
01:24
РФ гатила з артилерії по Сумщині — 11 приходів
00:45
оновленоРосіяни атакували Харків
00:43
Найзаможніші росіяни втратили понад $90 мільярдів від початку року
00:39
Посли ЄС у понеділок не затвердили нові санкції проти РФ - ЗМІ
00:36
Зеленський: Вважати всіх колаборантами, хто був в окупації, це маячня
23:59
Зеленський: Перспектива бойових дій очевидна – все більше окупантів намагаються втекти
Усі новини...