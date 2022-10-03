Юристи дружини Медведчука прийшли повертати майно у Пуща-Водиці 

Юристи компанії Оксани Марченко 3 жовтня прийшли повертати майно Віктора Медведчука у Пуща-Водиці, Київ.

Джерело: кореспондент "Української правди"

Деталі: Юристи, які представилися представниками компанії "УКРКАПІТАЛ", у понеділок прийшли на прилеглу до маєтку Віктора Медведчука територію з вимогою передати контроль над об'єктом.

Компанія "УКРКАПІТАЛ" належить дружині Медведчука Оксані Марченко.

За словами керівника ГО "НПУ Межигір’я" Дениса Тарахкотелика, маєток Медведчука та прилегла територія з середини березня охороняються ГО "НПУ Межигір’я" в рамках домовленості з офісом Генерального прокурора про зберігання майна на час слідчих дій.

Наразі юристи викликали поліцію.

У коментарі УП один з юристів повідомив: "Наразі чекаємо на виважене рішення правоохоронців".

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Також юристи стверджують що Віктор Медведчук не має стосунку до цього майна.

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