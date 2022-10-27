Полиция туманно объяснила, почему "дворец" Медведчука больше не охраняют

Полиция охраны подтвердила, что прекратила охранять имение кума Путина Виктора Медведчука в Киеве и расторгла договор о предоставлении услуг в одностороннем порядке.

Источник: УП со ссылкой на комментарий начальника Департамента полиции охраны Сергея Парфенюка

Прямая речь: "Согласно заключенному ранее договору, наши сотрудники действительно осуществляли охрану публичной безопасности и порядка на территории объекта в Пуще-Водице. Впрочем полиция охраны в одностороннем порядке расторгла договор и прекратила предоставлять предусмотренные им услуги, начиная с 00:00 27 октября 2022 года".

Детали: Почему полиция разорвала договор - начальник не объяснил.

Справка: Полиция охраны – подразделение Нацполиции, которое на договорных началах осуществляет охрану квартир, домов и других объектов.

Что этому предшествовало: Утром 27 октября источники УП на территории имения сообщили, что полиция охраны покинула имение Виктора Медведчука. 26 октября "Украинская правда" опубликовала материал о том, что Медведчук пытается вернуть свое имение в Киеве.

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