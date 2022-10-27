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Полиция туманно объяснила, почему "дворец" Медведчука больше не охраняют

Татьяна Лозовенко, Михаил ТкачЧетверг, 27 октября 2022, 15:43
Имение Виктора Медведчука, фото УП

Полиция охраны подтвердила, что прекратила охранять имение кума Путина Виктора Медведчука в Киеве и расторгла договор о предоставлении услуг в одностороннем порядке.

Источник: УП со ссылкой на комментарий начальника Департамента полиции охраны Сергея Парфенюка

Прямая речь: "Согласно заключенному ранее договору, наши сотрудники действительно осуществляли охрану публичной безопасности и порядка на территории объекта в Пуще-Водице. Впрочем полиция охраны в одностороннем порядке расторгла договор и прекратила предоставлять предусмотренные им услуги, начиная с 00:00 27 октября 2022 года".

Детали: Почему полиция разорвала договор - начальник не объяснил.

Справка: Полиция охраны – подразделение Нацполиции, которое на договорных началах осуществляет охрану квартир, домов и других объектов. 

Что этому предшествовало: Утром 27 октября источники УП на территории имения сообщили, что полиция охраны покинула имение Виктора Медведчука. 26 октября "Украинская правда" опубликовала материал о том, что Медведчук пытается вернуть свое имение в Киеве.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста в Киеве 23 февраля. 24 марта его пасынок Богдан нанял полицию охраны в дом на Медвинской 24.
  • 12 апреля Медведчука задержали в Украине.
  • 22 сентября его обменяли России на пленных украинских военнослужащих. 
  • Юристы компании Оксаны Марченко 3 октября пришли возвращать имущество Виктора Медведчука в Пуще-Водице. Руководитель ОО "НПУ Межигорье" Денис Тарахкотелик сообщил, что имение Медведчука и прилегающая территория с середины марта охраняются ОО "НПУ Межигорье" в рамках договоренности с офисом Генпрокурора о хранении имущества на время следственных действий.
  • Источники УП сообщали, что на территории постоянно дежурит полиция охраны, услуги которой платные, а патрульные, прибывшие на место, обыскали съемочную группу УП.

Темы: Медведчукполиция
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