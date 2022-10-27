Україна просить МАГАТЕ перевірити ЗАЕС: Росія щось там незаконно будує

Держатомрегулювання заявляє, що Росія проводить незаконне будівництво на Запорізькій атомній електростанції і закликає МАГАТЕ перевірити це.

Джерело: в.о. голови Держатомрегулювання – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ 27 жовтня

Деталі: За його словами, Росія проводить якесь будівництво на Запорізькій АЕС, але Україна не має інформації, що саме там відбувається.



Пряма мова Корікова: "Держатомрегулювання вже звернулося до МАГАТЕ з проханням перевірити, що відбувається на ЗАЕС. Щоб ми отримали більш повну інформацію".

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