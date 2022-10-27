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Україна просить МАГАТЕ перевірити ЗАЕС: Росія щось там незаконно будує

Ірина БалачукЧетвер, 27 жовтня 2022, 17:08
ЗАЕС. Фото з Telegram Медіацентру Україна – Укрінформ

Держатомрегулювання заявляє, що Росія проводить незаконне будівництво на Запорізькій атомній електростанції і закликає МАГАТЕ перевірити це.

Джерело: в.о. голови Держатомрегулювання – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ 27 жовтня

Деталі: За його словами, Росія проводить якесь будівництво на Запорізькій АЕС, але Україна не має інформації, що саме там відбувається.

Пряма мова Корікова: "Держатомрегулювання вже звернулося до МАГАТЕ з проханням перевірити, що відбувається на ЗАЕС. Щоб ми отримали більш повну інформацію".

Передісторія: 

  • Раніше Група G7 засудила викрадення Росією керівництва Запорізької атомної електростанції та закликала до негайного повернення Україні повного контролю над станцією.
  • Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня. Але ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.
  • 25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а "Енергоатом" – що причина в пожежах
  • 1 жовтня росіяни викрали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Повідомлялось, що його місцезнаходження невідоме. 3 жовтня його відпустили.
  • 5 жовтня президент крани-агресора Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС буде віддано Росії.

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Теми: ЗАЕСРосіявійнаМАГАТЕ
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