Украина просит МАГАТЭ проверить ЗАЭС: Россия что-то там незаконно строит

Госатомрегулирование заявляет, что Россия проводит незаконное строительство на Запорожской атомной электростанции и призывает МАГАТЭ проверить это.

Источник: и.о. главы Госатомрегулирования – главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ 27 октября

Детали: По его словам, Россия проводит какое-то строительство на Запорожской АЭС, но Украина не располагает информацией, что именно там происходит.

Прямая речь Корикова: "Госатомрегулирование уже обратилось в МАГАТЭ с просьбой проверить, что происходит на ЗАЭС. Чтобы мы получили более полную информацию".

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