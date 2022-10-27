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Украина просит МАГАТЭ проверить ЗАЭС: Россия что-то там незаконно строит

Ирина БалачукЧетверг, 27 октября 2022, 17:08
ЗАЭС. Фото из Telegram Медиацентра Украина – Укринформ

Госатомрегулирование заявляет, что Россия проводит незаконное строительство на Запорожской атомной электростанции и призывает МАГАТЭ проверить это.

Источник: и.о. главы Госатомрегулирования – главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ 27 октября

Детали: По его словам, Россия проводит какое-то строительство на Запорожской АЭС, но Украина не располагает информацией, что именно там происходит.

Прямая речь Корикова: "Госатомрегулирование уже обратилось в МАГАТЭ с просьбой проверить, что происходит на ЗАЭС. Чтобы мы получили более полную информацию".

Предыстория:

  • Ранее Группа G7 осудила похищение Россией руководства Запорожской атомной электростанции и призвала к немедленному возвращению Украине полного контроля над станцией.
  • Россияне оккупировали ЗАЭС 4 марта. Но ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.
  • 25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" – причина в пожарах.
  • 1 октября россияне похитили гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова. Сообщалось, что его местонахождение неизвестно. 3 октября его отпустили.
  • 5 октября президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, согласно которому захваченная оккупантами Запорожская АЭС будет отдана России.

Темы: ЗАЭСРосcиявойнаМАГАТЭ
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