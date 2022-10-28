МАГАТЕ перевірить два ядерних об’єкти в Україні

Інспектори Міжнародного агенства з атомної енергії (МАГАТЕ) на цьому тижні прибудуть для перевірки на двох ядерних об'єктів на території України.

Джерело: МАГАТЕ

Пряма мова Гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі: "Інспектори МАГАТЕ проведуть незалежну перевірку на цих об'єктах… щоб запевнити, що там немає незадекларованих ядерних матеріалів і діяльності".

"Як тільки наші перевірки будуть завершені, ми оцінимо результати і повідомимо про наші висновки відповідно до нашої стандартної практики гарантій.

Однак, розуміючи інтерес і терміновість цього питання, Агентство також надасть висновки Раді керуючих МАГАТЕ, а одразу після цього – громадськості".

Деталі: Генеральний директор МАГАТЕ підтвердив, що інспектори МАГАТЕ на цьому тижні проведуть верифікаційні заходи на двох об'єктах в Україні у відповідь на запит України.

Цей запит був зроблений Україною після того, як Російська Федерація виступила з фейковим звинуваченнями щодо діяльності, пов'язаної з можливим виробництвом "брудних бомб" на двох об'єктах.

ВІДЕО ДНЯ

Агентство нагадує, що місяць тому провело інспекцію одного з двох об'єктів і не виявило там жодної незадекларованої ядерної діяльності чи матеріалів.

Передісторія: