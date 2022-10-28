МАГАТЕ перевірить два ядерних об’єкти в Україні
Інспектори Міжнародного агенства з атомної енергії (МАГАТЕ) на цьому тижні прибудуть для перевірки на двох ядерних об'єктів на території України.
Джерело: МАГАТЕ
Пряма мова Гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі: "Інспектори МАГАТЕ проведуть незалежну перевірку на цих об'єктах… щоб запевнити, що там немає незадекларованих ядерних матеріалів і діяльності".
"Як тільки наші перевірки будуть завершені, ми оцінимо результати і повідомимо про наші висновки відповідно до нашої стандартної практики гарантій.
Однак, розуміючи інтерес і терміновість цього питання, Агентство також надасть висновки Раді керуючих МАГАТЕ, а одразу після цього – громадськості".
Деталі: Генеральний директор МАГАТЕ підтвердив, що інспектори МАГАТЕ на цьому тижні проведуть верифікаційні заходи на двох об'єктах в Україні у відповідь на запит України.
Цей запит був зроблений Україною після того, як Російська Федерація виступила з фейковим звинуваченнями щодо діяльності, пов'язаної з можливим виробництвом "брудних бомб" на двох об'єктах.
Агентство нагадує, що місяць тому провело інспекцію одного з двох об'єктів і не виявило там жодної незадекларованої ядерної діяльності чи матеріалів.
Передісторія:
- Раніше Група G7 засудила викрадення Росією керівництва Запорізької атомної електростанції та закликала до негайного повернення Україні повного контролю над станцією.
- Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня. Але ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.
- 25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а "Енергоатом" – що причина в пожежах.
- 1 жовтня росіяни викрали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Повідомлялось, що його місцезнаходження невідоме. 3 жовтня його відпустили.
- 5 жовтня президент крани-агресора Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС буде віддано Росії.