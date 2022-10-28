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МАГАТЕ перевірить два ядерних об’єкти в Україні

Ольга Глущенко П'ятниця, 28 жовтня 2022, 00:58
МАГАТЕ перевірить два ядерних об’єкти в Україні
фото: МАГАТЕ

Інспектори Міжнародного агенства з атомної енергії (МАГАТЕ) на цьому тижні прибудуть для перевірки на двох ядерних об'єктів на території України.

Джерело: МАГАТЕ

Пряма мова Гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі: "Інспектори МАГАТЕ проведуть незалежну перевірку на цих об'єктах… щоб запевнити, що там немає незадекларованих ядерних матеріалів і діяльності".

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"Як тільки наші перевірки будуть завершені, ми оцінимо результати і повідомимо про наші висновки відповідно до нашої стандартної практики гарантій.

Однак, розуміючи інтерес і терміновість цього питання, Агентство також надасть висновки Раді керуючих МАГАТЕ, а одразу після цього – громадськості".

Деталі: Генеральний директор МАГАТЕ підтвердив, що інспектори МАГАТЕ на цьому тижні проведуть верифікаційні заходи на двох об'єктах в Україні у відповідь на запит України.

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Цей запит був зроблений Україною після того, як Російська Федерація виступила з фейковим звинуваченнями щодо діяльності, пов'язаної з можливим виробництвом "брудних бомб" на двох об'єктах.

Агентство нагадує, що місяць тому провело інспекцію одного з двох об'єктів і не виявило там жодної незадекларованої ядерної діяльності чи матеріалів.

Передісторія: 

  • Раніше Група G7 засудила викрадення Росією керівництва Запорізької атомної електростанції та закликала до негайного повернення Україні повного контролю над станцією.
  • Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня. Але ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.
  • 25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а "Енергоатом" – що причина в пожежах
  • 1 жовтня росіяни викрали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Повідомлялось, що його місцезнаходження невідоме. 3 жовтня його відпустили.
  • 5 жовтня президент крани-агресора Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС буде віддано Росії.

Теми: ядерна зброяМАГАТЕвійна
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