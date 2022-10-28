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МАГАТЭ проверит два ядерных объекта в Украине

Ольга ГлущенкоПятница, 28 октября 2022, 00:58
фото: МАГАТЭ

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе прибудут для проверки на двух ядерных объектов на территории Украины.

Источник: МАГАТЭ

Прямая речь Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси: "Инспекторы МАГАТЭ проведут независимую проверку на этих объектах ... чтобы заверить, что там нет незадекларированных ядерных материалов и деятельности".

"Как только наши проверки будут завершены, мы оценим результаты и сообщим о наших выводах в соответствии с нашей стандартной практикой гарантий.

Однако, понимая интерес и срочность этого вопроса, Агентство также предоставит выводы Совету управляющих МАГАТЭ, а сразу после этого - общественности".

Детали: Генеральный директор МАГАТЭ подтвердил, что инспекторы МАГАТЭ на этой неделе проведут верификационные мероприятия на двух объектах в Украине в ответ на запрос Украины.

Этот запрос был сделан Украиной после того, как Российская Федерация выступила с фейковыми обвинениями о деятельности, связанной с возможным производством "грязных бомб" на двух объектах.

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Агентство напоминает, что месяц назад провело инспекцию одного из двух объектов и не обнаружило там никакой незадекларированной ядерной деятельности или материалов.

Предыстория:

  • Ранее Группа G7 осудила похищение Россией руководства Запорожской атомной электростанции и призвала к немедленному возвращению Украине полного контроля над станцией.
  • Россияне оккупировали ЗАЭС 4 марта. Но ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.
  • 25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" – причина в пожарах.
  • 1 октября россияне похитили гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова. Сообщалось, что его местонахождение неизвестно. 3 октября его отпустили.
  • 5 октября президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, согласно которому захваченная оккупантами Запорожская АЭС будет отдана России.

Темы: ядерное оружиеМАГАТЭвойна
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