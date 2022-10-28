МАГАТЭ проверит два ядерных объекта в Украине

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе прибудут для проверки на двух ядерных объектов на территории Украины.

Источник: МАГАТЭ

Прямая речь Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси: "Инспекторы МАГАТЭ проведут независимую проверку на этих объектах ... чтобы заверить, что там нет незадекларированных ядерных материалов и деятельности".

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"Как только наши проверки будут завершены, мы оценим результаты и сообщим о наших выводах в соответствии с нашей стандартной практикой гарантий.

Однако, понимая интерес и срочность этого вопроса, Агентство также предоставит выводы Совету управляющих МАГАТЭ, а сразу после этого - общественности".

Детали: Генеральный директор МАГАТЭ подтвердил, что инспекторы МАГАТЭ на этой неделе проведут верификационные мероприятия на двух объектах в Украине в ответ на запрос Украины.

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Этот запрос был сделан Украиной после того, как Российская Федерация выступила с фейковыми обвинениями о деятельности, связанной с возможным производством "грязных бомб" на двух объектах.

Агентство напоминает, что месяц назад провело инспекцию одного из двух объектов и не обнаружило там никакой незадекларированной ядерной деятельности или материалов.

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