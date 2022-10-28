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Окупанти заявили про завершення "евакуації" з Херсонщини

П'ятниця, 28 жовтня 2022, 13:17
фото ілюстративне

Організовану евакуацію мирного населення з правого берега Херсонської області, зокрема з обласного центру, завершено.

Джерело: кремлівське видання ТАСС із посиланням на колаборанта Кирила Стремоусова

Пряма мова Стремоусова: "Дійсно, закінчилася евакуація.

Це була не примусова евакуація, ми дали можливість людям піти з лінії вогню, із зони обстрілів нацистами Херсонської області".

Деталі: При цьому ні окупанти, ні російська пропаганда не повідомляють про кількість мешканців Херсонщини, які виїхали.

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Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше Стремоусов заявив про підготовку наступу українських військ на місто.
  • Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо навіть звернувся до керівництва Росії з проханням допомогти вивезти мешканців з регіону, у РФ заявили, що забезпечать "безкоштовним проживанням" усіх, хто виїде з Херсонщини до Росії. Він також заявив, що окупаційне керівництво Херсонської області вирішило перебратися на лівий берег.
  • Крім того, за даними Генштабу, росіяни розпочали процес евакуації так званих "державних" установ з окупованої частини Херсонщини до окупованого Криму.
  • Також стало відомо, що окупанти вивозять з окупованого Херсона до окупованого Криму колаборантів та членів їхніх родин.

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