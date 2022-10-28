Окупанти заявили про завершення "евакуації" з Херсонщини

Організовану евакуацію мирного населення з правого берега Херсонської області, зокрема з обласного центру, завершено.

Джерело: кремлівське видання ТАСС із посиланням на колаборанта Кирила Стремоусова

Пряма мова Стремоусова: "Дійсно, закінчилася евакуація.

Це була не примусова евакуація, ми дали можливість людям піти з лінії вогню, із зони обстрілів нацистами Херсонської області".

Деталі: При цьому ні окупанти, ні російська пропаганда не повідомляють про кількість мешканців Херсонщини, які виїхали.

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