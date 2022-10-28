Окупанти заявили про завершення "евакуації" з Херсонщини
П'ятниця, 28 жовтня 2022, 13:17
Організовану евакуацію мирного населення з правого берега Херсонської області, зокрема з обласного центру, завершено.
Джерело: кремлівське видання ТАСС із посиланням на колаборанта Кирила Стремоусова
Пряма мова Стремоусова: "Дійсно, закінчилася евакуація.
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Це була не примусова евакуація, ми дали можливість людям піти з лінії вогню, із зони обстрілів нацистами Херсонської області".
Деталі: При цьому ні окупанти, ні російська пропаганда не повідомляють про кількість мешканців Херсонщини, які виїхали.
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Передісторія:
- Раніше Стремоусов заявив про підготовку наступу українських військ на місто.
- Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо навіть звернувся до керівництва Росії з проханням допомогти вивезти мешканців з регіону, у РФ заявили, що забезпечать "безкоштовним проживанням" усіх, хто виїде з Херсонщини до Росії. Він також заявив, що окупаційне керівництво Херсонської області вирішило перебратися на лівий берег.
- Крім того, за даними Генштабу, росіяни розпочали процес евакуації так званих "державних" установ з окупованої частини Херсонщини до окупованого Криму.
- Також стало відомо, що окупанти вивозять з окупованого Херсона до окупованого Криму колаборантів та членів їхніх родин.