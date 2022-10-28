Оккупанты заявили о завершении "эвакуации" с Херсонщины
Пятница, 28 октября 2022, 13:17
Организованная эвакуация мирного населения с правого берега Херсонской области, в том числе из областного центра, завершена.
Источник: кремлевское издание ТАСС со ссылкой на коллаборанта Кирилла Стремоусова
Прямая речь Стремоусова: "Действительно, закончилась эвакуация.
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Это была не принудительная эвакуация, мы дали возможность людям уйти с линии огня, с зоны обстрелов нацистами Херсонской области".
Детали: При этом ни оккупанты, ни российская пропаганда не сообщают о количество уехавших жителей Херсонщины.
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Предыстория:
- Ранее Стремоусов заявил о подготовке наступления украинских войск на город.
- Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо даже обратился к руководству России с просьбой помочь вывезти жителей из региона, в РФ заявили, что обеспечат "бесплатным проживанием" всех, кто выедет из Херсонщины в Россию. Он также заявил, что оккупационное руководство Херсонской области решило перебраться на левый берег.
- Кроме того, по данным Генштаба, россияне начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из оккупированной части Херсонщины в оккупированный Крым.
- Также стало известно, что оккупанты вывозят из оккупированного Херсона в оккупированный Крым коллаборантов и членов их семей.