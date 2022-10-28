Оккупанты заявили о завершении "эвакуации" с Херсонщины

Организованная эвакуация мирного населения с правого берега Херсонской области, в том числе из областного центра, завершена.

Источник: кремлевское издание ТАСС со ссылкой на коллаборанта Кирилла Стремоусова

Прямая речь Стремоусова: "Действительно, закончилась эвакуация.

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Это была не принудительная эвакуация, мы дали возможность людям уйти с линии огня, с зоны обстрелов нацистами Херсонской области".

Детали: При этом ни оккупанты, ни российская пропаганда не сообщают о количество уехавших жителей Херсонщины.

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