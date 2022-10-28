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Конкурс на директора НАБУ: комісія обрала керівний склад

Катерина ТищенкоП'ятниця, 28 жовтня 2022, 20:48
фото НАБУ

Конкурсна комісія з обрання директора НАБУ на засіданні у п’ятницю обрала голову, заступника голови і секретаря комісії.

Джерело: Центр протидії корупції у Twitter

Деталі: Головою конкурсної комісії обрали першого проректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Миколу Кучерявенка.

Заступницею голови комісії стала експертка з питань протидії корупції Карен Гріневей , а секретарем обрано адвоката Олексія Савчука.

У ЦПК повідомили, що на наступному тижні комісія збирається перейти до затвердження критеріїв та методики проведення конкурсу, після чого можна буде оголошувати конкурс на посаду директора НАБУ.

Передісторія

  • 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що конкурс на керівника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) буде оголошено найближчим часом.
  • Конкурс мав відбутися навесні. Антикорупційники раніше застерігали, що чинна влада спробує затягнути цей процес
  • На початку серпня голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що команда президента готується зірвати конкурс на директора НАБУ, на що вказує зареєстрований "слугою народу" Андрієм Клочко законопроєкт, який встановлює нові вимоги до кандидатів на посаду та обмеження щодо участі у конкурсі.
  • 5 вересня посли держав "Групи семи" висловили стурбованість законопроєктом № 7654, який скасовує вимогу до директора Національного антикорупційного бюро не співпрацювати з політичними партіями або бути їхнім членом.
  • 7 вересня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо встановлення обмежень для призначення директора НАБУ, відмовившись від скандального проєкту закону № 7654, який викликав занепокоєння у "Групи семи".

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Теми: НАБУ
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