Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Конкурс на директора НАБУ: комісія обрала керівний склад

Катерина ТищенкоП'ятниця, 28 жовтня 2022, 20:48
Конкурс на директора НАБУ: комісія обрала керівний склад
фото НАБУ

Конкурсна комісія з обрання директора НАБУ на засіданні у п’ятницю обрала голову, заступника голови і секретаря комісії.

Джерело: Центр протидії корупції у Twitter

Деталі: Головою конкурсної комісії обрали першого проректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Миколу Кучерявенка.

Реклама:

Заступницею голови комісії стала експертка з питань протидії корупції Карен Гріневей , а секретарем обрано адвоката Олексія Савчука.

У ЦПК повідомили, що на наступному тижні комісія збирається перейти до затвердження критеріїв та методики проведення конкурсу, після чого можна буде оголошувати конкурс на посаду директора НАБУ.

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що конкурс на керівника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) буде оголошено найближчим часом.
  • Конкурс мав відбутися навесні. Антикорупційники раніше застерігали, що чинна влада спробує затягнути цей процес
  • На початку серпня голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що команда президента готується зірвати конкурс на директора НАБУ, на що вказує зареєстрований "слугою народу" Андрієм Клочко законопроєкт, який встановлює нові вимоги до кандидатів на посаду та обмеження щодо участі у конкурсі.
  • 5 вересня посли держав "Групи семи" висловили стурбованість законопроєктом № 7654, який скасовує вимогу до директора Національного антикорупційного бюро не співпрацювати з політичними партіями або бути їхнім членом.
  • 7 вересня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо встановлення обмежень для призначення директора НАБУ, відмовившись від скандального проєкту закону № 7654, який викликав занепокоєння у "Групи семи".

Теми: НАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
НАБУ
Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмер Костусєв та бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри
Після прирівняння корупції до держзради частину справ можуть забрати від НАБУ до СБУ – джерела
Очільник "Нафтогазу" Чернишов відвідував НАБУ
Останні новини
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, який фігурує у кримінальних провадженнях – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: