Конкурс на директора НАБУ: комісія обрала керівний склад

Конкурсна комісія з обрання директора НАБУ на засіданні у п’ятницю обрала голову, заступника голови і секретаря комісії.

Джерело: Центр протидії корупції у Twitter

Деталі: Головою конкурсної комісії обрали першого проректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Миколу Кучерявенка.

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Заступницею голови комісії стала експертка з питань протидії корупції Карен Гріневей , а секретарем обрано адвоката Олексія Савчука.

У ЦПК повідомили, що на наступному тижні комісія збирається перейти до затвердження критеріїв та методики проведення конкурсу, після чого можна буде оголошувати конкурс на посаду директора НАБУ.

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