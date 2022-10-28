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Конкурс на директора НАБУ: комиссия избрала руководящий состав

Катерина ТищенкоПятница, 28 октября 2022, 20:48
Конкурс на директора НАБУ: комиссия избрала руководящий состав
фото НАБУ

Конкурсная комиссия по избранию директора НАБУ на заседании в пятницу избрала председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.

Источник: Центр противодействия коррупции в Twitter

Детали: Председателем конкурсной комиссии избрали первого проректора Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Николая Кучерявенко.

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Заместителем председателя комиссии стала эксперт по вопросам противодействия коррупции Карен Гриневей, а секретарем избран адвокат Алексей Савчук.

В ЦПК сообщили, что на следующей неделе комиссия собирается перейти к утверждению критериев и методики проведения конкурса, после чего можно будет объявлять конкурс на должность директора НАБУ.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что конкурс на руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) будет объявлен в ближайшее время.
  • Конкурс должен был состояться весной. Антикоррупционщики ранее предостерегали, что действующая власть попытается затянуть этот процесс.
  • В начале августа глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что команда президента готовится сорвать конкурс на директора НАБУ, на что указывает зарегистрированный "слугой народа" Андреем Клочко законопроект, устанавливающий новые требования к кандидатам на должность и ограничения относительно участия в конкурсе.
  • 5 сентября послы государств "Группы семи" выразили обеспокоенность законопроектом № 7654, который упраздняет требование к директору Национального антикоррупционного бюро не сотрудничать с политическими партиями или быть их членом.
  • 7 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект относительно установления ограничений для назначения директора НАБУ, отказавшись от скандального проекта закона № 7654, который вызвал беспокойство у "Группы семи".

Темы: НАБУ
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