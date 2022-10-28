Конкурс на директора НАБУ: комиссия избрала руководящий состав

Конкурсная комиссия по избранию директора НАБУ на заседании в пятницу избрала председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.

Источник: Центр противодействия коррупции в Twitter

Детали: Председателем конкурсной комиссии избрали первого проректора Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Николая Кучерявенко.

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Заместителем председателя комиссии стала эксперт по вопросам противодействия коррупции Карен Гриневей, а секретарем избран адвокат Алексей Савчук.

В ЦПК сообщили, что на следующей неделе комиссия собирается перейти к утверждению критериев и методики проведения конкурса, после чего можно будет объявлять конкурс на должность директора НАБУ.

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