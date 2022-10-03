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Путін відгукнувся на звернення Марченко і обіцяв їй звільнити Медведчука – джерела 

Альона Мазуренко , "Українська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 05:44
Путін відгукнувся на звернення Марченко і обіцяв їй звільнити Медведчука – джерела 
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Президент Росії Володимир Путін відреагував на заклики своєї куми Оксани Марченко і обіцяв їх звільнити держзрадника України Віктора Медведчука, попри заперечення ФСБ.

Джерело: стаття УП "Велике повернення. Як вдалося визволити "азовців" та чому Путін забрав Медведчука"

Деталі: За словами джерел в оточенні Медведчука, які залишилися в Україні, Путін відгукнувся на заклики Марченко і дав їй слово, що врятує її чоловіка. 

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Нагадаємо, що після затримання Медведчука, Марченко, котра втекла в Росію, записала кілька драматичних відео з проханням про допомогу визволити чоловіка.

Зокрема, вона зверталася до кума Володимира Путіна, до принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана та до президента Туреччини Реджепа Тайїп Ердогана.

Один із співрозмовників "УП" на Банковій розповів, що Путін не підпускає до себе близько навіть речника Дмитра Пєскова, тому навіть офіційні спікери у Росії можуть не знати того, що насправді робить та про що думає диктатор.

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Пряма мова джерела: "Ви що, думаєте, що Пєсков чи Лавров справді мають доступ до Путіна? Вони його лише на нарадах здалеку бачать. Щоб ви розуміли, до себе Путін підпускає лише секретаря Радбезу Патрушева і свого друга Ковальчука".   

Передісторія:

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Росії повернули - Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
  • За словами високопосадовців з України та США, знайомих із цим питанням, Обмін полоненими між Росією та Україною наприкінці вересня був схвалений президентом Росії Володимиром Путіним, незважаючи на заперечення ФСБ, яка побоювалася суспільного резонансу в Росії.

Теми: МедведчукПутінвійнаобмін
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