Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Путін відгукнувся на звернення Марченко і обіцяв їй звільнити Медведчука – джерела 

Альона Мазуренко , "Українська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 05:44
СКРИНШОТ

Президент Росії Володимир Путін відреагував на заклики своєї куми Оксани Марченко і обіцяв їх звільнити держзрадника України Віктора Медведчука, попри заперечення ФСБ.

Джерело: стаття УП "Велике повернення. Як вдалося визволити "азовців" та чому Путін забрав Медведчука"

Деталі: За словами джерел в оточенні Медведчука, які залишилися в Україні, Путін відгукнувся на заклики Марченко і дав їй слово, що врятує її чоловіка. 

Нагадаємо, що після затримання Медведчука, Марченко, котра втекла в Росію, записала кілька драматичних відео з проханням про допомогу визволити чоловіка.

Зокрема, вона зверталася до кума Володимира Путіна, до принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана та до президента Туреччини Реджепа Тайїп Ердогана.

Один із співрозмовників "УП" на Банковій розповів, що Путін не підпускає до себе близько навіть речника Дмитра Пєскова, тому навіть офіційні спікери у Росії можуть не знати того, що насправді робить та про що думає диктатор.

Пряма мова джерела: "Ви що, думаєте, що Пєсков чи Лавров справді мають доступ до Путіна? Вони його лише на нарадах здалеку бачать. Щоб ви розуміли, до себе Путін підпускає лише секретаря Радбезу Патрушева і свого друга Ковальчука".   

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Росії повернули - Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
  • За словами високопосадовців з України та США, знайомих із цим питанням, Обмін полоненими між Росією та Україною наприкінці вересня був схвалений президентом Росії Володимиром Путіним, незважаючи на заперечення ФСБ, яка побоювалася суспільного резонансу в Росії.

Теми: МедведчукПутінвійнаобмін
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Поліцейська загинула під час операції з затримання злочинця в Чернівцях

Росіяни відпустили гендиректора ЗАЕС – МАГАТЕ

фото, відеоЗСУ звільнили Борову на Харківщині

Суддю Верховного Суду з російським паспортом не звільнили під час таємного голосування – ЦПК

Країни ЄС викликали послів РФ через анексію територій України

фотоЮристи дружини Медведчука прийшли повертати майно у Пуща-Водиці 

Усі новини...
Медведчук
Велике повернення. Як вдалося визволити "азовців" та чому Путін забрав Медведчука
Глава парламенту сподівається знайти спосіб забрати в Медведчука мандат
ФСБ була проти обміну "азовців", але Путін хотів повернути Медведчука – WP
Останні новини
19:43
У Швеції знову фіксують витікання газу з "Північного потоку-2"
19:37
На Київщині водій на смерть збив дівчаток 6 та 8 років і намагався втекти
19:33
Німеччина дуже серйозно ставиться до погроз Путіна ядерною зброєю – глава МЗС
19:27
фотоУкраїнські полярники показали Антарктиду з висоти пташиного польоту
19:12
"Зернова ініціатива": ще чотири судна вийшли з українських портів
19:10
Поліцейська загинула під час операції з затримання злочинця в Чернівцях
18:56
Президент Болгарії проти прискореного вступу України до НАТО
18:53
Податкові надходження до бюджету протягом року перевищили минулорічні на понад 15%
18:50
ЗСУ відбили атаки окупантів біля 5 населених пунктів – Генштаб
18:40
фотоРосіяни вдарили ракетами по лікарні на Харківщині: загинув лікар
Усі новини...