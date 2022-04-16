Марченко звернулася англійською до саудівського принца: просить допомоги з Медведчуком

Дружина затриманого народного депутата Віктора Медведчука звернулася англійською мовою до спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана з проханням сприяти звільненню її чоловіка.

Джерело: instagram-сторінка Марченко

Дослівно: "Ваша королівська високосте, жінка, котра палко кохає свого чоловіка і непокоїться за його майбутнє, благає вас про допомогу! Віктора затримали за винятково політичними причинами, і його тримають у нелюдських умовах. Його життю загрожує смертельна небезпека.

Ваша королівська високосте, ваша країна і ви особисто історично маєте тісні зв’язки із Великою Британією. І ви той, у кого є влада вирішувати питання такого штибу в Лондоні, і прошу переконати Бориса Джонсона, щоби він примусив президента Володимира Зеленського обміняти мого чоловіка на двох британських військовополонених, захоплених російськими військовими в Маріуполі.

Я благаю вас використати свою силу і вплив!"

Деталі: Марченко пообіцяла, що буде довічно вдячна, якщо принц Мухаммед ібн Салман допоможе їй дістати Медведчука з України, і молитиметься за його здоров’я і владу.

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