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Марченко звернулася англійською до саудівського принца: просить допомоги з Медведчуком

Денис КарловськийСубота, 16 квітня 2022, 17:53
Марченко звернулася англійською до саудівського принца: просить допомоги з Медведчуком
прем'єр-міністр великої британії борис джонсон і спадкоємний принц саудівської аравії мухаммед ібн салман в ер-ріяді 22 березня. фото: getty images

Дружина затриманого народного депутата Віктора Медведчука звернулася англійською мовою до спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана з проханням сприяти звільненню її чоловіка.

Джерело: instagram-сторінка Марченко

Дослівно: "Ваша королівська високосте, жінка, котра палко кохає свого чоловіка і непокоїться за його майбутнє, благає вас про допомогу! Віктора затримали за винятково політичними причинами, і його тримають у нелюдських умовах. Його життю загрожує смертельна небезпека.

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Ваша королівська високосте, ваша країна і ви особисто історично маєте тісні зв’язки із Великою Британією. І ви той, у кого є влада вирішувати питання такого штибу в Лондоні, і прошу переконати Бориса Джонсона, щоби він примусив президента Володимира Зеленського обміняти мого чоловіка на двох британських військовополонених, захоплених російськими військовими в Маріуполі.

Я благаю вас використати свою силу і вплив!"

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Деталі: Марченко пообіцяла, що буде довічно вдячна, якщо принц Мухаммед ібн Салман допоможе їй дістати Медведчука з України, і молитиметься за його здоров’я і владу. 

Передісторія:

  • 12 квітня стало відомо про затримання Віктора Медведчука. Він намагався втекти з України. Подробиці втечі з-під арешту розповів особистий охоронець кума Путіна.
  • Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових, – а правоохоронним органам України розглянути таку можливість. Але Кремль відцурався Медведчука, заявивши, що той "не громадянин Росії".
  • 13 квітня на Youtube-каналі дружини Медведчука Оксани Марченко з’явилося відео зі зверненням до президента України Володимира Зеленського з вимогою "негайно звільнити її чоловіка, лідера опозиції".
  • 16 квітня Марченко запропонувала обміняти свого чоловіка на двох військовослужбовців Збройних сил, яких захопили російські окупанти в Маріуполі. Обидва є підданими Сполученого Королівства.

Теми: МедведчукСаудівська АравіяБорис Джонсонобмін
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